Allar’dan Başakşehir kampına ziyaret

Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir FK teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde oksijen deposu olan Gerede Esentepe’de bulunan otelde yeni sezon hazırlıkları için kampa girdi. İlçenin turizmi için çalışan Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar’ın gayretleri sonucu tekrar faaliyete giren Esentepe Otel eski yıllardaki gibi yeniden Süper Lig ekiplerini ağırlamaya başladı. Gerede ilçesi şuan kampta bulunan İstanbul Başakşehir FK harici TFF 1.Lig takımlarından Ankara Keçiörengücü futbol takımını da kamp için Esentepe’de ağırladı. 22 Temmuz’da ise Türk futbolunun köklü takımlarından TFF 1.Lig ekipleri MKE Ankaragücü ve Bursaspor futbol takımları yeni sezon hazırlıkları için Esentepe’de kampa girecekler. Ayrıca Süper Lig takımlarından Sivasspor’da Gerede Dorukkaya Tesislerinde yeni sezon kamp hazırlıklarını sürdürüyor.

MUSTAFA ALLAR’DAN İSTANBUL BAŞAKŞEHİR FK’YA ZİYARET

Ziyaret ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Mustafa Allar; “İlçemizin gözbebeği Esentepe’mize yeni sezon hazırlıkları kampı için gelen, Süper Lig’de mücadele eden İstanbul Başakşehir FK takımı antrenörü Aykut Kocaman hocamızı Geredespor Kulüp Başkanı Bahri Esen ve Geredespor Yönetim Kurulu Üyesi Çoşar Bıyık ile ziyaret ederek ilçemize hoş geldiniz dileklerimizi ilettik. İstanbul Başakşehir FK takımının hazırlık kampının verimli geçmesini diliyor, yeni sezonda başarılar diliyorum. İlçemizin turizmi noktasında dün olduğu gibi yarında çalışmalarımız devam edecek. Oksijen deposu Esentepe’mize tüm futbol takımlarımızı davet ediyorum” dedi.

Teknik Direktör Aykut Kocaman “Gerede’de bulunmaktan mutluluk duyuyoruz, antrenmanlar için son derece uygun bir iklime sahip. Ziyaretinden ötürü Belediye Başkanı Mustafa Allar’a ve Geredespor Kulübü Başkanı Bahri Esen’e teşekkür ederim” dedi.