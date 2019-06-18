Alman Ekibi ve Fenerbahçe de Devrede

Haber: Gönül Olutürk

Bursaspor bu hafta içinde siyah Beyazlı kulübün başkanı Fikret Orman‘la yapacağı görüşmede bu transfere son şekli verecek. Her iki kulübe yakın kaynaklar, transferin 2,1 milyon Euro karşılığında tarafların el sıkışmaya yakın olduklarını ve imzanın an meselesi noktasına geldiğini iddia etti.

Boluspor'a 4 Milyon TL Gelebilir

Cengiz Umut Me raş Beşiktaş'a 2.1 milyon EURO'ya imza atarsa Boluspor bu transferden 420 bin EURO'yu (2 milyon 650 bin TL) kasasına koyacak. Bursaspor'un da Umut Meraş transferinden Boluspor'a 1 milyon 250 bin TL civarında borcu bulunurken, Bursaspor Boluspor'a bu transferden toplam 4 milyon TL'ye yakın ödemesi gerekiyor. Ekonomik sıkıntı yaşayan Boluspor'a bu paranın ilaç gibi gelmesi bekleniyor.

Alman Ekibi, Devreye Girdi

Öte yandan Cengiz Umut Meraş için Alman ekibi Möchengladbach ekibinin de nabız yokladığı öğrenildi. Bir kaç aydır Fransa'nın Lille ekibi de Umut için temaslarını sıklaştırdığı haberleri ulusal ve Fransız basınında yer almış, ayrıca Galatasaray'ın da Bursaspor ile görüşme yaptığı belirtilmişti.