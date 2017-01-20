Haber: Esra Öztürk

Alınan bilgiye göre U19 Liginde bugün 2, amatörde ise yarın tam 2 maç futbolseverleri bekliyor. Sentetik 1 ve Sentetik 2 nolu sahalarda oynanacak olan maçların programı şöyle:

21 Ocak Cumartesi (Yarın)

12.00: Özel İdare-Sebenspor (Sentetik-2/U19)

14.00: Sandallarspor-Bolu Belediyespor (Sentetik-2/U19)

22 Ocak Pazar

12.00: Özel İdare-E.İ.Kızıkspor (Sentetik-1/Amatör)

16.00: Bolu Belediyespor-Karacasu 2011 (Sentetik-1/Amatör)

Amatör liglerde ilimizde haftasonunda toplam 4 maç oynanacak. Futbolseverlerin gözünün pası Karaçayır’da silinecek.