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Alt liglerde kritik toplantı

İlimizde amatörde yerel U19, U17 ve U15 ligleri için önceki Karaçayır Amatörevi’nde toplantı yapıldı. Toplantıda liglerin başlangıç tarihleri ve takım sayıları belli oldu.

Alt liglerde kritik toplantı

Haber: Ceylan Beykoz

19 Kasım Salı günü Karaçayır Amatörevi ASKF Binası’nda saat 18.00’de U-19,U-17 ve U-15 lige ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya ASKF, TFF İl Temsilciliği ve kulüp temsilcileri katıldı. Yapılan toplantı sonrasında U17 Ligi’nin 30 Kasım’da, U19 liginin ise 8 Ocak’ta başlamasına karar verildi. U15 liginin başlangıç tarihi konusunda ise henüz bir karar alınmadı. Alınan bilgiye göre şu an 4 takımlı gibi görünen U17 liginde takım sayısının 6 olabileceği belirtildi. U19 liginde ise 7 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. U19, U17 ve U15 liglerinde fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.

Esra Perçin

Esra Perçin

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