Alt liglerde kritik toplantı

Haber: Ceylan Beykoz

19 Kasım Salı günü Karaçayır Amatörevi ASKF Binası’nda saat 18.00’de U-19,U-17 ve U-15 lige ile ilgili toplantı yapıldı. Toplantıya ASKF, TFF İl Temsilciliği ve kulüp temsilcileri katıldı. Yapılan toplantı sonrasında U17 Ligi’nin 30 Kasım’da, U19 liginin ise 8 Ocak’ta başlamasına karar verildi. U15 liginin başlangıç tarihi konusunda ise henüz bir karar alınmadı. Alınan bilgiye göre şu an 4 takımlı gibi görünen U17 liginde takım sayısının 6 olabileceği belirtildi. U19 liginde ise 7 takım şampiyonluk mücadelesi verecek. U19, U17 ve U15 liglerinde fikstür çekimi önümüzdeki günlerde yapılacak.