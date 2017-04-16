Haber: Aysun Beykoz

Haftasonunda U-13 liginde 1, U-14 liginde 2, U-16 liginde ise 1 olmak üzere toplam 4 maç oynandı. U-14 ligi tamamlanırken, U-16 liginde ise Kıbrıscıkspor, Geredespor sahaya çıkmayınca hükmen 3-0 kazandı. Liglerde haftanın sonuçları şöyle:

U-13 Ligi 1.Hafta

Kıbrıscıkspor 1 – E.İ.Kızıkspor 6

U-14 Ligi 9.Hafta

E.İ.Kızıkspor 0 – Bolu Belediyespor 3

Mudurnuspor 2 – Kıbrıscıkspor 4

U-16 Ligi 13.Hafta

Kıbrıscıkspor 3 – Geredespor 0 (Hükmen)

Bolu Belediyespor 6 – Özel İdarespor 2