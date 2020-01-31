“Alt Sıralardan Kurtulacağız”

Haber: Volkan Yılmaz

Çarıkcı, Belki 15 yıldan beri Boluspor’a başkanlık yapıyorum. Bu sene sezon başından beri maalesef bu günleri yaşadık. İlk defa böyle günleri yaşayan bir başkan olarak üzülüyorum. Ama geçen hafta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldığımız maçta teknik heyetimiz ve futbolcularımız güven vermiş durumda. İyi bir takımımız var. Boluspor kulübü transfer yasağı olmayan bir kulüp. Kulübümüz UEFA’da CAS’da, federasyonda borcu olmayan takım. Ama bu sene çok kötü başladık. Artık bu olayı kırmak istiyoruz. Geçen hafta Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldık. Bu hafta da ligin flaş ekibi Erzurumspor ile karşılaşacağız. İyi bir takım olduk. Ben takımıma teknik heyetime güveniyorum. İnşallah artık bu seriye başlayacak ve Boluspor artık alt sıralardan kurtulacak” dedi.

Umarım Galatasaray’da Başarılı Olur

Erkan Süer bizim U19 takımında oynayan bir kardeşimiz. 6 yıldır Boluspor altyapısında görev yapıyor. Yaklaşık 2 aydır Galatasaray kulübü ile görüşüyorduk. En son dün İstanbul’da Abdürrahim Albayrak ile bir toplantı yaparak Erkan Süer’i Galatasaray’a verdik. Boluspor kulübü her sene 2-3 futbolcu çıkarıp veriyor. Daha önce Emre Kılınç’ı Sivas’a, Umut Meraş’ı Bursaspor’a verdik son olarak Erkan’ı da Galatasaray’a verdik. İnşallah Erkan kardeşimiz Galatasaray kulübünde başarılı olur.