Haber: Semih Baykal

Boluspor alt yapı takımlarının4’ü deplasman, 2’si kendi sahasında mücadele edecek.Boluspor U 21 takımı Akın Çorap Giresunspor’a, Boluspor U 19, U 17 ve U 16 takımları ise Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Boluspor U 15 ve U 14takımları ise sahasında Osmanlıspor’u konuk edecek. Mücadeleler 20-21 Ocak tarihleri arasında oynanacak.

Boluspor U 21

U– 21 Ligi 1.Lig’de mücadele eden Boluspor, ligin 18. haftasında Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 13.30’da Giresun Bulancak İlçe Stadında oynanacak. Boluspor U 21, ligde geri kalan haftalarda 8 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 1 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar topladığı 25 puanla 7.sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 17.haftasında Denizlispor’a konuk olmuştu. Denizli Doğan Seyfi Atlı Tesislerde oynanan mücadeleyi Denizlispor Alihan Kalkan ve Yunus Teke’nin golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Akın Çorap Giresunspor ise ligde geri kalan haftalarda 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti. Giresun takımı topladığı 29 puanla 5.sırada yer alıyor. Giresunspor U 2, Ligin 17.haftasında Gaziantepspor’u konuk etti. Giresun Bulancak İlçe Stadında oynanan mücadeleyi Giresunspor, Onur Kurt (2), Cevatcan Ekinci ve Uğur Kurt’un golleriyle 4-0 kazandı.

Boluspor U 19

Gelişim Ligleri U – 19, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, ligin 20.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tesislerinde oynanacak. Boluspor U 19, ligde geri kalan haftalarda 6 galibiyet, 9 mağlubiyet elde etti. 4 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar topladığı 22 puanla 14.sırada yer alıyor. Boluspor, ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Ümraniye takımı Yakup Demir’ın 90+3.dakikada kaydettiği golle 1-0 kazandı. Rakip Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde geri kalan haftalarda 10 galibiyet ve 6 mağlubiyet aldı. 2 maç ise berabere bitti. Gazişehir Gaziantep takımı topladığı 32 puanla 7.sırada yer alıyor. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ligin 19.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Celal Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Gazişehir Gaziantep takımı Can İslam Salar ve Ali Eslik’in golleriyle 2-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 51.dakikada Erdal Ahmet Özdemir kaydetti.

Bolsupor U 17

Gelişim Ligleri U – 17, 1. Ligde mücadele eden Boluspor, ligin 20.haftasında Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Mücadele 21 Ocak Pazar günü saat 11.00’da Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü tesislerinde oynanacak. Boluspor U 17, ligde geri kalan haftalarda 10 galibiyet, 5 mağlubiyet elde etti. 4 maç ise eşitlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar topladığı 34 puanla 4.sırada yer alıyor.Boluspor, ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi Ümraniye takımı Emre Sarıgül(kendi kalesine), Sabrican Vural (3) ve Turgay Özkan’ın golleriyle 5-1 kazandı. Kırmızı beyazlıların tek golünü ise 10.dakikada Semih Çetin kaydetti. Rakip Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ise ligde geri kalan haftalarda 8 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. 6 maç ise berabere bitti. Gazişehir Gaziantep takımı topladığı 30 puanla 8.sırada yer alıyor. Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü ligin 19.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Celal Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Gazişehir Gaziantep takımı Ali tur (2) ve Arif Gözün golleriyle 3-1 kazandı. Gaziantepspor’un tek golünü ise 69.dakikada Şevket Şamil Göktürk kaydetti.

Boluspor U16

Gelişim Ligleri U – 16 ligi 3.Grupta mücadele eden Boluspor, ligin 17.haftasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Ankara Aktepe Keçiören tesislerinde oynanacak. Kırmızı beyazlılar geri kalan haftada 9 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. 1 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor topladığı 28 puanla 1.sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ligin 16.haftasında Samsunspor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanan mücadeleyi Boluspor Erdem Can Polat’ın kaydettiği 3 golüyle 3-1 kazandı. Samsunspor’un tek golünü ise 80.dakikada Mihraç Doğukan Akbulut kaydetti. Rakip Osmanlıspor takımı ligde geri geri kalan haftalarda 8 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. 3 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Topladığı 27 puanla 3.sırada yer alıyor. Osmanlıspor U 16, ligin 16.haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Eskişehir Muttalip Tesislerinde oynanan mücadeleyi Osmanlıspor Fahrettin Berk Yılmaz’ın 66.dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Boluspor U 15

Gelişim Ligleri U – 15 ligi 3.Grupta mücadele eden Boluspor, ligin 17.haftasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü 14.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanacak. Kırmızı beyazlılar geri kalan haftada 5 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor topladığı 17 puanla 5.sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ligin 16.haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Samsun Dikbıyık Enver Yıldırım Sahasında oynanan mücadeleyi Kırmızı beyazlılar, Ahmet Deha Sarıahmet, Tunahan Yerlikaya ve Diyar Kaba’nın golleriyle 3-1 kazandı. Samsunspor’un tek golünü ise 8.dakikada Ali Kerem Başar kaydetti. Rakip Osmanlıspor takımı ligde geri geri kalan haftalarda 5 galibiyet, 9 mağlubiyet aldı. Osmanlı takımı ligde şuana kadar hiç berabere kalmadı. Topladığı 15 puanla 8.sırada yer alıyor. Osmanlıspor U 15, ligin 16.haftasında Eskişehirspor’u konuk etti. Ankara Aktepe Keçiören tesislerinde oynanan mücadeleyi Eskişehirspor, Yiğithan Yavuz, Metehan Altunbaş ve Bedirhan Akçay kaydetti. Osmanlıspor’un tek golünü ise 67.dakikada Ali Kemal Kaya kaydetti.

Boluspor U 14

Gelişim Ligleri U – 14 ligi 3.Grupta mücadele eden Boluspor, ligin 17.haftasında Osmanlıspor Futbol Kulübü’nü konuk edecek. Mücadele 20 Ocak Cumartesi günü 12.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 2’de oynanacak. Kırmızı beyazlılar geri kalan haftada 4 galibiyet, 8 mağlubiyet elde etti. 2 mücadele ise eşitlikle sonuçlandı. Boluspor topladığı 14 puanla 7.sırada yer alıyor. Kırmızı beyazlılar ligin 16.haftasında Samsunspor’a konuk oldu. Samsun Dikbıyık Enver Yıldırım Sahasında oynanan mücadeleyi Samsunspor takımı Buğra Ali Erdem ve Muhammet Enes Canoğlu’nun golleriyle 2-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise 70.dakikada Kerim Turan kaydetti. Rakip Osmanlıspor takımı ligde geri geri kalan haftalarda 9 galibiyet, 1 mağlubiyet elde etti.4 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Topladığı 31 puanla 3.sırada yer alıyor. Osmanlıspor U 14, ligin 16.haftasında Eskişehirspor’u konuk etti. Ankara Aktepe Keçiören tesislerinde oynanan mücadeleyiOsmanlıspor Futbol Kulübü, Ramazan Eren Demir ve Vefa Gültek’in golleriyle 2-1 kazandı. Eskişehirspor’un tek golünü ise 50.dakikada Yarkın Kuşoğlu kaydetti.