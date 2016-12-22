Boluspor U19, U15, U14 takımlarımız rakiplerini evinde konuk etti. Diğer takımlarımızın maçları Eskişehir'de oynandı. U19 ve U15’lerde kazanan taraf kırmızı beyazlılar oldu.

Boluspor U21 bu hafta deplasmandaŞanlıurfaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kırmızı beyazlılar uzatma dakikalarına 1-0 yenik durumda girsede 90+3'te beraberlik golünü atarak sahadan puan almayı başardı. Boluspor U21 28 puanla 5. sırada yer alırken lider Altınordu A.Ş. ile 5 puan fark bulunuyor.

Toplu Sonuçlar;

Şanlıurfaspor 1-1 Boluspor U21

Boluspor U19 2-0 Eskişehirspor U19

Eskişehirspor U17 1-1 Boluspor U17

Eskişehirspor U16 2-0 Boluspor U17

Boluspor U15 2-1 Eskişehirspor U15

Boluspor U14 2-4 Eskişehirspor U14