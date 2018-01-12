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12 Ocak 2018 Cuma
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    TFF Gelişim Liglerinde mücadele eden Boluspor Alt yapı takımları bu hafta Ümreniyespor ve Samsunspor takımlarının alt yapılarıyla ile karşılaşacaklar.

    12 Ocak 2018 Cuma 13:37
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    Alt yapıda heyecan devam ediyor

    Haber: Semih Baykal

    TFF Gelişim Liglerinde mücadele eden Boluspor U 19 ve U 17 takımları Ümraniyespor ile karşılaşırken, U 16, U 15 ve U 14 takımları ise Samsunspor ile mücadele edecekler. Mücadeleler 13 – 14 Ocak tarihleri arasında oynanacak. U 19, U 17 ve U 16 takımları içerde oynarken, U 15 ve U 14 takımları ise deplasmanda mücadele edecek.

    Boluspor U 19

    Boluspor U 19 takımı 1.Ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Mücadele 14 Ocak Pazar günü saat 13.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik Sahan 1’de oynanacak. Boluspor takımı ligin geri kalan haftalarında 6 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlılar topladığı 22 puanla 12.sırada yer alıyor. Boluspor 18.haftasında Akın Çorap Giresunspor’a konuk oldu. Giresun Merkez 75. Yıl sahasında oynanan mücadeleyi Giresunspor takımı Berkay, Fikret ve Onur’un golleriyle 3-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise73.dakikada Furkan kaydetti. Rakip Ümraniyespor ise ligde 8 galibiyet, 5 mağlubiyet elde ederken, 5 maç içe berabere sonuçlandı. Ümraniye takımı topladığı 29 puanla 6.sırada yer alıyor. Ümraniyespor takımı ligin 18.hafatasında Gaziantepspor’u konuk etti. İstanbul Ümraniyespor Tesisleri Suni Çim sahada oynanan mücadeleyi Ümraniyespor, Hasan (2), Fuat (2), Yakup ve Tayfun’un golleriyle 6-1 kazandı. Gaziantep’in tek golünü ise 59. dakikada İrfan kaydetti.

    Boluspor U 17

    Boluspor U 17 takımı 1.Ligin 19.haftasında Ümraniyespor’u konuk edecek. Mücadele 14 Ocak Pazar günü saat 11.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik Sahan 1’de oynanacak. Boluspor takımı ligin geri kalan haftalarında 10 galibiyet, 4 mağlubiyet elde ederken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Kırmızı beyazlı takım topladığı 34 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor 18.haftasında Akın Çorap Giresunspor’a konuk oldu. Giresun Merkez 75. Yıl sahasında oynanan mücadeleyi Giresunspor takımı Ümit Ozan’ın iki golüyle 2-1 kazandı. Boluspor’un tek golünü ise79.dakikada Melih Ümmet kaydetti. Rakip Ümraniyespor ise ligde 6 galibiyet, 8 mağlubiyet elde ederken, 4 maç içe berabere sonuçlandı. Ümraniye takımı topladığı 22 puanla 10.sırada yer alıyor. Ümraniyespor takımı ligin 18.hafatasında Gaziantepspor’u konuk etti. İstanbul Ümraniyespor Tesisleri Suni Çim sahada oynanan mücadeleyi ÜmraniyesporFatih Eslek’in 53.dakikasında kaydettiği golle 1-0 kazandı.

    Boluspor U 16

    Boluspor U16 takımı TFF Gelişim Ligi U 16 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 16.haftasında Samsunspor’u konuk edecek. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Bolu Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik Sahan 2’de oynanacak. Kırmızı beyazlı takımı ligin geri kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. 1 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bolu takımı topladığı 25 puanla averajla liderliğini sürdürüyor. Boluspor ligin 15.haftasında Atiker Konyaspor’a konuk oldu. Mücadele 6 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Konya Cumhuriyet Çim Sahada oynandı. Konya’da oynanan mücadeleyi Atiker Konyaspor takımı Yahya ve Yunus Emre’nin golleriyle 2-0 kazandı. Samsunspor takımı ise ligde geri kalan haftalarda 7 galibiyet, 5 mağlubiyet elde ederken, 2 maç içe berabere sonuçlandı. Samsun takımı topladığı 23 puanla 5.sırada yer alıyor. Samsunpor takımı ligin 15.hafatsında Eskieşhirspor’u konuk etti. Samsun Doğupark Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanan mücadeleyi Samsunspor takımı Necmican ve Erce’nin golleriyle 2-1 kazandı. Eskişehirspor’un tek golünü ise Göktuğ Kaan kaydetti.

    Boluspor U 15

    Boluspor U15 takımı TFF Gelişim Ligi U 15 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 16.haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 14.00’da Samsun Doğupark Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanacak. Kırmızı beyazlı takımı ligin geri kalan 15 haftasında 4 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bolu takımı topladığı 14 puanla 7.sırada yer alıyor. Boluspor takımı ligin 15.haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Uğurcan’ın golüyle 1-0 kazandı.Samsunspor takımı ise ligde geri kalan haftalarda 4 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken, 4 maç içe berabere sonuçlandı. Samsun takımı topladığı 16 puanla 5.sırada yer alıyor.Samsunpor takımı ligin 15.haftasında Eskieşhirspor’a konuk oldu. Eskişehir Muttalip Tesislerinde oynanan mücadeleyi Eskişehirspor takımı Metahn’ın attığı 4 golle 4-2 kazandı. Samsunspor’un gollerini ise Erdinç ve Mustafa Berk kaydetti.

    Boluspor U 14

    Boluspor U14 takımı TFF Gelişim Ligi U 14 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 16.haftasında Samsunspor’a konuk olacak. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 12.00’da Samsun Doğupark Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanacak.Kırmızı beyazlı takımı ligin geri kalan 15 haftasında 4 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bolu takımı topladığı 14 puanla 6.sırada yer alıyor. Boluspor takımı ligin 15.haftasında Atiker Konyaspor ile karşı karşıya geldiler. Bolu Karaçayır Tesislerinde oynanan mücadeleyiAtikerKonyaspor takımı Ahmet ve Diyar’ın golleriyle 2-0 kazandı. Samsunspor takımı ise ligde geri kalan haftalarda 6 galibiyet, 7 mağlubiyet elde ederken, 1 maç içe berabere sonuçlandı. Samsun takımı topladığı 19 puanla 4.sırada yer alıyor. Samsunpor takımı ligin 15.haftasında Eskieşhirspor’a konuk oldu. Eskişehir Muttalip Tesislerinde oynanan mücadeleyiSamsunspor takımı Ali Kılıç2ın golleriyle 2-1 kazandı. Eskişehir’in tek golünü ise 63.dakikada Emre Eren Özpınar kaydetti.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, Gelişim, Liglerinde, Mücadele, Eden

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