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08 Kasım 2017 Çarşamba
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    • Alt yapıdan 8 puan

    Boluspor altyapı takımları hafta sonunda Samsunspor ve Balıkesirspor Baltok takımlarıyla mücadele etti. Alt yapı takımları çıktıkları 6 karşılaşmada toplam 8 puan toplayabildi.

    08 Kasım 2017 Çarşamba 15:48
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    Alt yapıdan 8 puan

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Boluspor altyapı takımları hafta sonunda Samsunspor ve Balıkesirspor Baltok takımlarıyla toplam 6 maça çıktı. Bu maçlarda Boluspor alt yapı takımları 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 8 puan topladı. Boluspor alt yapılarının oynadığı maçlardan toplam 14 gol atıldı. Bu gollerin 8 tanesini Boluspor alt yapı takımları atarken 6 golü ise rakip takımlar kaydetti.

    U – 21

    Boluspor U – 21 takımı TFF U – 21, 1. Ligin 11. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 2 1 takımını konuk etti. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Çim sahada oynanan mücadeleyi Samsunspor, Hayati Genç’in golüyle 1 – 0 kazandı. Boluspor U -21 takımı bu mağlubiyet sonunda 15 puanda kalarak 11.sırada yer aldı.

    U – 19

    Boluspor U – 21 takımı TFF Elit U – 19 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Balıkesirspor Baltok U – 19 takımını ağırladı. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Emin Kaan, Furkan ve Ömer’in golleriyle 3 – 0 kazandı. 3 puanın sahibi olan Boluspor U -19 takımı puanını 13’e çıkararak 10.sırada yer aldı.

    U – 1 7

    Boluspor U – 17 takımı TFF Elit U – 17 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Balıkesirspor Baltok U – 17 takımını ağırladı. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Tunahan’ın golü ile 1 – 0 kazandı. 3 puanın sahibi olan Boluspor U -17 takımı puanını 15’e çıkararak 6sırada yer aldı

    U -16

    Boluspor U – 16 takımı TFF Elit U – 16 1. Ligin 9. Haftasında Samsun deplasmanına gitti. 4 Kasım Cumartesi günü Doğupark Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanan mücadeleyi Samsunspor U -16 takımı Reşit Akbulut’un golleriyle 2 – 1 kazandı. Boluspor U -16 takımı bu mağlubiyet sonunda 12 puanda kalarak 2.sırada kaldı.

    U – 1 5

    Boluspor U – 15 takımı TFF Elit U – 15 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 15 takımını ağırladı. 4 Kasım Cumartesi günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücade karşılıklı gollerle 2 – 2eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Boluspor U -15 takımı puanını 4 çıkararak 8.sırada yer aldı.

    U – 1 4

    Boluspor U – 14 takımı TFF Elit U – 14 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 14 takımını ağırladı. 4 Kasım Cumartesi günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücade Kutluhan ve Serdar’ın golleriyle 1 – 1 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Boluspor U -14 takımı puanını 8 çıkararak 6.sırada yer aldı.

    Boluspor akademi takımlarının Samsunspor ve Balıkesirspor Baltok takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle: 

    U – 2 1 Ligi 11.hafta

    Boluspor – Samsunspor: 0 – 1

    Elit U – 19 Ligi 9.hafta

    Boluspor  – Balıkesirspor Baltok: 3 – 0

    Elit U – 17 Ligi 9.hafta

    Boluspor  – Balıkesirspor Baltok: 1 - 0

    Elit U – 16 Ligi 7.hafta

    Samsunspor – Boluspor: 2 – 1

    Elit U – 15 Ligi 7.hafta

    Boluspor – Samsunspor: 2 – 2

    Elit U – 14 Ligi 7.hafta

    Boluspor – Samsunspor: 1 – 1

     

    Anahtar Kelimeler: Boluspor, Altyapı, Takımları, Hafta, Sonunda

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