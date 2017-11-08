Haber: Esra ÖZTÜRK

Boluspor altyapı takımları hafta sonunda Samsunspor ve Balıkesirspor Baltok takımlarıyla toplam 6 maça çıktı. Bu maçlarda Boluspor alt yapı takımları 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi elde ederek 8 puan topladı. Boluspor alt yapılarının oynadığı maçlardan toplam 14 gol atıldı. Bu gollerin 8 tanesini Boluspor alt yapı takımları atarken 6 golü ise rakip takımlar kaydetti.

U – 21

Boluspor U – 21 takımı TFF U – 21, 1. Ligin 11. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 2 1 takımını konuk etti. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Çim sahada oynanan mücadeleyi Samsunspor, Hayati Genç’in golüyle 1 – 0 kazandı. Boluspor U -21 takımı bu mağlubiyet sonunda 15 puanda kalarak 11.sırada yer aldı.

U – 19

Boluspor U – 21 takımı TFF Elit U – 19 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Balıkesirspor Baltok U – 19 takımını ağırladı. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Emin Kaan, Furkan ve Ömer’in golleriyle 3 – 0 kazandı. 3 puanın sahibi olan Boluspor U -19 takımı puanını 13’e çıkararak 10.sırada yer aldı.

U – 1 7

Boluspor U – 17 takımı TFF Elit U – 17 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Balıkesirspor Baltok U – 17 takımını ağırladı. 5 Kasım Pazar günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücadeleyi Boluspor takımı Tunahan’ın golü ile 1 – 0 kazandı. 3 puanın sahibi olan Boluspor U -17 takımı puanını 15’e çıkararak 6sırada yer aldı

U -16

Boluspor U – 16 takımı TFF Elit U – 16 1. Ligin 9. Haftasında Samsun deplasmanına gitti. 4 Kasım Cumartesi günü Doğupark Haluk Ulusoy Tesislerinde oynanan mücadeleyi Samsunspor U -16 takımı Reşit Akbulut’un golleriyle 2 – 1 kazandı. Boluspor U -16 takımı bu mağlubiyet sonunda 12 puanda kalarak 2.sırada kaldı.

U – 1 5

Boluspor U – 15 takımı TFF Elit U – 15 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 15 takımını ağırladı. 4 Kasım Cumartesi günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücade karşılıklı gollerle 2 – 2eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Boluspor U -15 takımı puanını 4 çıkararak 8.sırada yer aldı.

U – 1 4

Boluspor U – 14 takımı TFF Elit U – 14 1. Ligin 9. Haftasında Karaçayır Spor tesislerinde Samsunspor U – 14 takımını ağırladı. 4 Kasım Cumartesi günü Karaçayır Sentetik 1 sahada oynanan mücade Kutluhan ve Serdar’ın golleriyle 1 – 1 eşitlikle sona erdi. Mücadelenin ardından Boluspor U -14 takımı puanını 8 çıkararak 6.sırada yer aldı.

Boluspor akademi takımlarının Samsunspor ve Balıkesirspor Baltok takımları karşısında aldığı sonuçlar şöyle:

U – 2 1 Ligi 11.hafta

Boluspor – Samsunspor: 0 – 1

Elit U – 19 Ligi 9.hafta

Boluspor – Balıkesirspor Baltok: 3 – 0

Elit U – 17 Ligi 9.hafta

Boluspor – Balıkesirspor Baltok: 1 - 0

Elit U – 16 Ligi 7.hafta

Samsunspor – Boluspor: 2 – 1

Elit U – 15 Ligi 7.hafta

Boluspor – Samsunspor: 2 – 2

Elit U – 14 Ligi 7.hafta

Boluspor – Samsunspor: 1 – 1