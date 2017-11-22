Haber: Esra Öztürk

Boluspor alt yapı takımları hafta sonu Gaziantepspor, Samsunspor ve MKE Ankaragücü takımlarına karşı mücadele ettiler. Alt yapı takımları çıktıkları maçın 5’inin kazanırken 1 maçı da kaybettiler. Kazandıkları 5 maçla toplam 15 puan topladılar. Boluspor U -21 takımı Gaziantepspor ile karşılaştı. U – 19 ve U – 17 takımları Samsunspor takımlarıyla mücadele ederken, U – 16, U – 15 ve U – 14 takımlarımız ise MKE Ankaragücü takımlarıyla mücadele etti. Sadece Boluspor U – 1 4 takımı evinde MKE Ankaragücü’ne yenildi. Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü takımı 3-2 kazandı. Boluspor alt yapı takımları 5 maçın 3’ünü 2-1’lik skorla kazandı. Bu hafta en farklı galibiyeti Boluspor U -16 takımı MKE Ankaragücü’nü deplasmanda 4 – 1 yenerek aldı. Oynanan 6 maçta toplam 21 gol kaydedildi. Boluspor alt yapı takımları rakip kaleye 14 gol atarken, kendi kalesinde 7 gol gördü.

U – 21 takımı

Boluspor U – 21 takımı U – 21 1. Ligin 12.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. 20 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’da Celal Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U – 21 takımı Mustafa Mert ve Emre’nin golleriyle 2 – 1 kazandı. Gaziantepspor takımının tek golünü ise Boluspor’lu oyuncu Oğuzhan Taşkın kaydetti. Boluspor takımı bu galibiyetle puanını 18’e çıkararak 8.sıraya yükselirken, Gaziantepspor takımı ise 6 puanla 16.sırada kaldı. Boluspor U – 21 takımı ligin 13. haftasında Elazığspor U – 21 takımına konuk olurken, Gaziantepspor U – 21 takımı ise Adanaspor A.Ş’ye konuk olacak.

U – 19 takımı

Boluspor U – 19 takımı, Elit Gelişim U – 19 1. Ligin 11.haftasında Samsunspor’u konuk etti. 19 Kasım Pazar günü saat 13.00’da Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U – 21 takımı Tevfik Demirkan ve Mert Can’ın golleriyle 2 – 0 kazandı. Boluspor U – 19 takımı puanını 16’ya çıkararak 9.sıraya yükseldi. Samsunspor U – 19 takımı ise 19 puanla 4.sırada kaldı. Boluspor takımı ligin 12.haftasında Gaziantepspor U – 19 takımına konuk olurken, Samsunspor ise bu haftayı maç yapmadan geçecek.

U – 17 takımı

Boluspor U – 17 takımı, Elit Gelişim U – 17 1.Ligin 11. haftasında Samsunspor’u konuk etti. 19 Kasım Pazar günü saat 11.00’dan Karaçayır Spor tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U – 17 takımı Oğuz ve Abdulsamet’in golü 2 – 1 kazandı. Samsunspor U – 17 takımının tek golünü ise Şerif Can kaydetti. Boluspor U – 17 takımı bu galibiyetle puanını 21’e çıkararak 4.sıraya yükselirken, Samsunspor U – 17 takımı ise 12 puanla 13.sırada kaldı. Boluspor takımı ligin 12.haftasınd Gaziantepspor U – 17 takımına konuk olurken, Samsunspor U – 17 takımı ise haftayı maç yapmadan geçecek.

U – 16 takımı

Elit Gelişim U – 16 Ligi 3.Grubupta yer alan BolusporU – 16takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. 18 Kasım Cumartesi günü Altındağ Belediyesi Örnek Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U -16 takımı Serhat(2), Erdem Can ve Yusuf Samet’in golleriyle 4 – 1 kazandı. MKE Ankaragücü’nün tek golünü ise Fatih Can kaydetti. Boluspor U -16 takımı puanını 18’e çıkararak liderliğini korudu. MKE Ankaragücü U – 16 takımı ise 10 puanla 7.sırada kaldı. Boluspor U – 16 takımı ligin 10.haftasında Kayserispor U -16 takımına konuk olurken, MKE Ankaragücü takımı ise sahasında AtikerKonysaspor U -16 takımını konuk edecek.

U – 15

Elit Gelişim U – 15 Ligi 3.Grubupta yer alan Boluspor U – 15takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. 18 Kasım Cumartesi saat 14.00’da Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor U – 15 takımı Ahmet Deha ve Diyar’ın golleriyle 2 – 1 kazandı. MKE Ankaragücü U – 15 takımının tek golünü ise Ulaş kaydetti. Boluspor takımı puanını 7’ye çıkararak 8.sırada yer alırken, MKE Ankaragücü takımı ise 13 puanla 3.sırada kaldı. Boluspor U -15 takımı ligin 10.haftasında sahasında Kayserispor takımını konuk ederken, MKE Ankaragücü U – 15 takımı ise Atiker Konyaspor U – 15 takımına konuk olacak.

U – 14 takımı

Elit Gelişim U – 14 Ligi 3.Grubupta yer alan Boluspor U – 14takımı ligin 9.haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk etti. 18 Kasım Cumartesi saat 12.00’de Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü takımı Hasan Kaan, Mustafa ve Canpolat’ın golleriyle 3-2 kazandı Boluspor’un gollerinin birini Okan kaydederken diğer golü ise Ankaragücü’nden mert kendi kalesine attı. MKE Ankaragücü takımı bu galibiyetle puanını 20’ye çıkararak 2.sıradaki yerini korurken Boluspor takımı ise 8 puanla 6.sırada kaldı. Boluspor U -17 takımı ligin 10.haftasında Kayserispor takımını konuk ederken, MKE Ankaragücü U – 15 takımı ise Atiker Konyaspor takımına konuk olacak.

Boluspor Alt yapı takımlarının genel sonuçları şu şekilde;

U – 21 Ligi

Gaziantepspor – Boluspor: 1 – 2

U – 19 Ligi

Boluspor – Samsunspor: 2 – 0

U – 17 Ligi

Boluspor – Samsunspor: 2 – 1

U – 16 Ligi

MKE Ankaragücü –Boluspor: 1 – 4

U – 15 Ligi

Boluspor – Ankaragücü: 2 – 1

U – 14 Ligi

Boluspor – MKE Ankaragücü: 2 –