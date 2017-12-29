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29 Aralık 2017 Cuma
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    • Alt yapılarda genel durum

    TFF Gelişim Liglerinde mücadele eden Boluspor alt yapı U-19 ve U-17 takımları hafta sonu Denizlispor takımları ile karşılaşacaklar.

    29 Aralık 2017 Cuma 11:18
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    Alt yapılarda genel durum

    Haber: Gönül Olutürk

    Boluspor alt yapı U-19 ve U-17 takımları liglerinin 17.haftasında deplasmanda Denizlispor’a konuk olacak. Mücadeleler 30 Aralık Cumartesi günü oynanacak. Boluspor’un diğer alt yapı takımlarından U-14, U-15 ve U-16 takımları ise haftayı maç yapmadan geçirecek. Boluspor U – 21 takımının bulundu 1.Liginde geçen hafta oynanan maçlarla devre arasına girildi. Boluspor Alt yapı takımlarının durumları şu şekilde;

    Boluspor U – 21

    Boluspor U – 21 takımı ilk yarının son haftasında Denzilispor’a konuk oldu. Denizli Seyfi Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 2-0 kaybetti. Denizlispor’a galibiyeti getiren golleri Alihan ve Yunus kaydetti. Boluspor u -21 takımı 1.Ligin ilk yarısını 25 puanla 7.sırada tamamladı. Bolu takımı ilk yarıda çıktığı 17 maçta 8 galibiyet 7 mağlubiyet alırken, 1 maç ise berabere sonuçlandı. Kırmızı Beyazlı takım bu maçlarda rakip kaleye 26 gol kaydederken, kalesinde 21 gol gördü. Boluspor U – 21 takımı ikinci yarının ilk haftasında Akın Çorap Giresunspor’a konuk olacak. Mücadele 13 Ocak Cumartesi günü saat 13.30’da Giresun Bulancak İlçe Stadında oynanacak.

    Boluspor U – 19

    Boluspor U – 19 takımı ligin 17.haftasında Denizlispor U – 19 takımına konuk olacak. Bolu takımı ligin kalan haftalarında 6 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 3 maçları ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda topladığı 21 puanla 11.sırada yer alıyor. Boluspor takımı ligin 16. haftasında Eskişehir’i konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyi Eskişehirspor takımı Semih ve Hasan’ın golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Denizlispor U -19 takımı ise ligin kalan haftalarında 3 galibiyet, 10 mağlubiyet elde etti. 3 maçları ise beraberlikle sonuçlandı. Topladığı 12 puanla 17.sırada yer alıyor. Denizlispor U – 19 takımı ligin 16.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu. Gaziantep Şehit Kamil Celal Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Denizlispor 2-1 kaybetti. Gaziantepspor’un galibiyet gollerini Ahmet ve hasan kaydetti. Denizlispor’un tek golünü ise 35.dakikada Yiğit kaydetti.

    Boluspor U – 17

    Boluspor U – 17 takımı ligin 17.haftasında Denizlispor U – 17 takımına konuk olacak. Bolu takımı ligin kalan haftalarında 10 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. 3 maçları ise berabere sonuçlandı. Bu maçlarda topladığı 33 puanla 4.sırada yer alıyor. Boluspor takımı ligin 16. haftasında Eskişehir’i konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadeleyiBoluspor takımı Abdulsamet ve Muhammet Revaha’nın golleriyle 2-0 kazandı. Rakip Denizlispor U -17 takımı ise ligin kalan haftalarında 12 galibiyet, 4 mağlubiyet elde etti. Topladığı 36 puanla 2.sırada yer alıyor. Denizlispor U – 17 takımı ligin 16.haftasında Gaziantepspor’a konuk oldu.Gaziantep Şehit Kamil Celal Doğan Tesislerinde oynanan mücadeleyi Denizlispor, 2-0 kaybetti. Gaziantepspor’a galibiyeti getiren gollerin ikisini de Taner kaydetti.

    Boluspor U – 16

    Boluspor U – 16 takımı TFF Gelişim Ligi U – 16 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 14.haftasını maç yapmadan geçecek. Boluspor takımı ligin geri kalan 13 haftasında 8 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. 1 maçı ise berabere sonuçlandı. Bolu takımı bu sonuçla topladığı 25 puanla liderliğini korudu. Boluspor U – 16 takımı ligin 13.haftasında Eskişehirspor’u konuk etti. Bolu Karaçayır Spor Tesislerinde oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.

    Boluspor U – 15

    Boluspor U – 15 takımı TFF Gelişim Ligi U – 15 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 14.haftasını maç yapmadan geçecek. Boluspor takımı ligin geri kalan 13 haftasında 3 galibiyet, 7 mağlubiyet elde etti. 2 maçı ise berabere sonuçlandı. Bolu takımı 11 puanla 9.sırada yer alıyor. Boluspor U – 15 takımı ligin 13.haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Eskişehir Muttalip tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 3-0 kaydetti. Eskişehirspor’un galibiyet gollerini Doğukan, Metehan ve Bilal kaydetti.

    Boluspor U – 14

    Boluspor U – 14 takımı TFF Gelişim Ligi U – 14 Ligi 3.Grupta mücadele ediyor. 3.Grubun 14.haftasını maç yapmadan geçecek. Boluspor takımı ligin geri kalan 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet elde etti. 2 maçı ise berabere sonuçlandı. Bolu takımı 14 puanla 5.sırada yer alıyor. Boluspor U – 14 takımı ligin 13.haftasında Eskişehirspor’a konuk oldu. Eskişehir Muttalip tesislerinde oynanan mücadeleyi Boluspor takımı 2-1 kaydetti. Eskişehirspor’un galibiyet gollerini Buğra ve Eren kaydetti. Boluspor’un tek golünü ise Kutluhan kaydetti.

     

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, Gelişim, Liglerinde, Mücadele, Eden

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