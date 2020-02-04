Altay-Bolu Bein Max1’de

TFF 1.Ligde 21.hafta maçlarının naklen yayın programı belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Altay-Boluspor maçı Bein Max1’den yayınlanacak.

Altay-Bolu Bein Max1’de

Haber: Aysun Beykoz

1.Ligde 21.haftanın naklen yayın programı şöyle:

7 Şubat Cuma

19:00 Fatih Karagümrük A.Ş.-Hatayspor               (Bein Max 1)

8 Şubat Cumartesi

14:00 Giresunspor-İstanbulspor A.Ş.(Bein Max 1)

16:30 Eskişehirspor-Altınordu (Bein Max 1)

19:00 Adana Demirspor-Adanaspor A.Ş.              (Bein Max 1)

9 Şubat Pazar

14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)

14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bein Max 2)       

16:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Bursaspor (Bein Max 1)

19:00 Altay-Boluspor (Bein Max 1)

10 Şubat Pazartesi

19:00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)

Volkan Yılmaz

Volkan Yılmaz

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