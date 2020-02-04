Altay-Bolu Bein Max1’de

Haber: Aysun Beykoz
1.Ligde 21.haftanın naklen yayın programı şöyle:
7 Şubat Cuma
19:00 Fatih Karagümrük A.Ş.-Hatayspor (Bein Max 1)
8 Şubat Cumartesi
14:00 Giresunspor-İstanbulspor A.Ş.(Bein Max 1)
16:30 Eskişehirspor-Altınordu (Bein Max 1)
19:00 Adana Demirspor-Adanaspor A.Ş. (Bein Max 1)
9 Şubat Pazar
14:00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Keçiörengücü (Bein Max 1)
14:00 Cesar Grup Ümraniyespor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bein Max 2)
16:30 Osmanlıspor Futbol Kulübü-Bursaspor (Bein Max 1)
19:00 Altay-Boluspor (Bein Max 1)
10 Şubat Pazartesi
19:00 Akhisarspor-Ekol Göz Menemenspor (Bein Max 1)