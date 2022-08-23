Altay, Cenk Özkaçar'ın transferini bekleyecek

Haber: Ceylan Beykoz

Valencia'nın satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladığı milli futbolcu Cenk'ten Altay bu sezonluk pay alamadı. Cenk'in 1 sezon kendini göstermesini bekleyecek olan Altay, Valencia'nın seneye satın alma opsiyonunu kullanması halinde bonservisten para alacak.

Geçtiğimiz sezonu Belçika Ligi ekiplerinden OH Leuven'de kiralık olarak geçiren Cenk Özkaçar 34 maça çıkarken, gösterdiği performansla ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Lyon'da ise sadece 1 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, Mehmet Topal'ın ardından Valencia'ya imza atan 2'nci Türk oyuncu oldu. Mehmet Topal, İspanya'da 2010-2012 yılları arasında 59 maçta forma giymişti. Altay, Cenk'ten şimdilik herhangi pay alamamasına rağmen çok genç yaşta Avrupa arenasına uğurladığı oyuncusuyla yine gurur duydu.