Altay'da 3 genç daha altyapıya döndü

Haber: C. Kutay Aykan

Siyah-beyazlılarda savunma oyuncuları Ali Solmaz ve Salih Oktay ile forvet Ünal Alihan Kavlak, A takım kadrosundan çıkarılıp yeniden U-19 takımına dahil edildi. İzmir ekibinin 32 kişilik kadrosunda oyuncu sayısı böylelikle 29'a düştü.

Altay'da ilk etap kampının ardından Ulaş, Semih, Hikmet, Oktay, Emre ve Onur da altyapıya dönmüştü. Toplamda 9 altyapı oyuncusu A takımdan elenmiş oldu.

Öte yandan siyah-beyazlılar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda Bodrumspor'la seyircili hazırlık maçı için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. GSİM'den yanıt bekleniyor.