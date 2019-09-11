Altay'da Eksik Kalmadı

Haber: Aysun Beykoz

Sezon başı kampında sakatlanan ve ligin ilk 3 haftasında forma giyemeyen Oğuzhan takımla çalışmalara başladı. Deneyimli oyuncunun eksiklerini kapatmak için yoğun bir tempoda çalıştığı, formayı kapmak için gösterdiği hırsla teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın gözüne girdiği bildirildi. Geçen sezon devre arasında Adanaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Oğuzhan Aynaoğlu menisküs ameliyatı olduğu için fazla forma şansı bulamamıştı. 27 yaşındaki futbolcunun takıma dönmesiyle Altay'da Bolu sınavı öncesi eksik kalmadı. Lige verilen arayı çok iyi değerlendirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, "Ligin ilk iki haftasında sahaya yansıttığımız futbol skora yansımadı. Balıkesirspor karşılaşmasıyla ilk galibiyetimizi aldık ve milli maç arasına moralli girdik. Şimdi çıkışımızı Bolu deplasmanında da sürdürmek istiyoruz. Evimize en iyi skorla döneceğimizden inancım tam" diye konuştu.