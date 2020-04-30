Altay'da gençler fazla şans bulamadı

Haber: Erdal Tanrıverdi

İzmir ekibinde profesyonel olan genç oyuncuların büyük bölümü forma şansı bulamazken, bazı gençler de alt liglerdeki takımlara kiralık olarak gönderildi. Altyapıdan yetişip ligde 9 maça çıkarak en fazla şans bulan stoper Cenk Özkacar, son 6 haftada kulübeyi mesken tuttu. Celta Vigo'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun kardeşi Kutay, ligde 1 kez bile forma şansı bulamazken, genç stoper Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta oynadı. Galatasaray'ın talip olduğu 17 yaşındaki milli forvet Kazımcan Karataş, siyah-beyazlı formayla ligde sadece Cesar Grup Ümraniyespor deplasmanında uzatma dakikalarında oyuna alındı. Kazımcan'ın kendisi gibi profesyonel olan kaleci kardeşi Eren, sadece U19 Elit Ligi'nde görev aldı. Altay yönetimi sezon başında Çağrı (Zonguldak Kömürspor) ve Murat Berkan'ı (Başkent Akademi) ara transfer döneminde ise Eren Erdoğan (Fethiyespor), Kadir (Turgutluspor) ve Mesut Can'ı (Derincespor) tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki takımlara kiralık olarak gönderdi.