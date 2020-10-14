Altay'da Ziya seferberliği

Haber: Ceylan Beykoz

Arka adalesinde zorlanma olan tecrübeli hücum oyuncusunun antrenmanlara çıkamadığı öğrenildi. Tedavisi süren Ziya'nın zorlu karşılaşmaya yetiştirilmesi için sağlık ekibi seferberlik ilan etti. Teknik direktör Yücel İldiz, Süper Lig ekibi Hes Kablo Kayserispor'dan transfer edilen 30 yaşındaki eski öğrencisini ilk 4 haftada oynanan Yılport Samsunspor, İstanbulspor (D), Eskişehirspor ve Ankara Keçiörengücü (D) müsabakalarında ilk 11'de görevlendirdi. Ziya, bir şutunun direkten döndüğü 6-0'lık Eskişehirspor galibiyetinde 4 gol atan Portekizli Marco Paixao'ya 2 asist yapmıştı.