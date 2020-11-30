Altay'dan Bursaspor'a geçit yok

Haber: Aysun Beykoz

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda oynanan ve TRT SPOR'dan canlı yayınlanan karşılaşmada konuk Bursaspor, Kerem Şen'in 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Altay, Ziya Alkurt ile 44. dakikada 1-1'lik eşitliği yakaladı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı. Altay, 69. dakikada Portekizli golcüsü Marco Paixao ile 2-1 öne geçti. 79. dakikada Paixao'nun penaltıdan attığı golle farkı 2'ye çıkaran İzmir ekibi, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Altay, puanını 16'ya çıkarırken İzmir'e üst sıralara tırmanma hedefiyle giden Bursaspor ise umduğunu bulamadı ve 14 puanda kaldı.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Burak Şeker, Mehmet Cem Hanoğlu, Seyfettin Ünal

Altay: Cihan Topaloğlu, Tolga Ünlü, İbrahim Öztürk, Berkay Sülüngöz, Özgür Özkaya, Regattin, Scuk (Dk. 46 Harun Alpsoy), Yılmaz Özeren (Dk. 90+2 Eren Erdoğan), Ziya Alkurt (Dk. 73 Rıdvan Şimşek), Kappel (Dk. 58 Yekta Kurtuluş), Gnanduillet (Dk. 58 Paixao)

Bursaspor: Deniz Aydın, İsmail Çokçalış, Aykut Akgün, Furkan Emre Ünver (Dk. 67 Cüneyt Köz), Onur Atasayar, Batuhan Kör (Dk. 89 Recep Aydın), Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak (Dk. 72 Ozan İsmail Koç), Kerem Şen (Dk. 72 Berat Altındiş), Ali Akman

Goller: Dk. 20 Kerem Şen (Bursaspor), Dk. 45 Ziya Alkurt, Dk. 69 ve 79 (Penaltıdan) Paixao (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 38 Emirhan Aydoğan (Bursaspor), Dk. 42 Ziya Alkurt, Dk. 83 Harun Alpsoy (Altay)

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2020, 15:21