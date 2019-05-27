Altay Diarra'nın da Peşinde

Boluspor henüz kongre yapılmazken, Boluspor'da boşa çıkan bazı isimler ile Spor Toto 1. lig ekipleri ile masaya oturmaya başladılar.

Altay Diarra'nın da Peşinde

Haber: C.Kutay Aykan

Kırmızı beyazlı ekibin başarılı file bekçisi Gökhan Değirmenci'ye kancayı atan İzmir ekibi Altay, bu seferde 30 Mayıs'ta sözleşmesi sona erecek olan Mamadou Diaarra ile ilgilenmeye başladı. Gelecek vaat eden isimlerden olan bu sezon henüz sözleşme imzalayamayan Mamadou Diarra için kesin alınsın talimatı veren Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar'ın eski öğrencisini Altay'a kazandırmak istiyor. Daha önce adı Trabzonspor ve bazı Avrupa takımları il geçen Mamdou için Boluspor'da kongre yapılamadığından henüz bir görüşmenin gerçekleşmediği öğrenildi.      

Erdal Tanrıverdi

Erdal Tanrıverdi

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