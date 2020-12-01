Altay erteleme maçında Giresunspor'u ağırlayacak

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1. Lig'de koronavirüs sebebiyle ertelenen 7. hafta mücadelesinde Altay ile Giresunspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma İzmir Bornova Stadı'nda oynanacak. Ligde 16 puanla 7. sırada bulunan Altay, 3 puan alarak zirve iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Son iki karşılaşmasından 1 puanla ayrılan Giresunspor da 3 puan için sahaya çıkacak. 10 maçta 16 puan toplayan Giresunspor, 8'inci sırada yer alıyor. Yeşil-beyazlılarda Mehmet Taş ve Serginho cezaları sebebiyle 3 oyuncu ise Kovid-19 tedavisi gördüğü için bu mücadelede forma giyemeyecek. Caner Ak'ın yöneteceği zorlu mücadele saat 13.30'da başlayacak ve TRT SPOR'dan naklen yayınlanacak.