Altay eski futbolcusunu ikna edemedi

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig'de transfer yasağına rağmen son olarak takımda forma giyen eski oyuncularına kancayı atan Altay'da Jasmin Scuk krizi patlak verdi. Siyah-beyazlı ekipte geçen sezon Süper Lig'de kadroya alınmayınca sözleşmesini tek taraflı fesheden Jasmin Scuk, küme düştükten sonra kendisini geri çağıran siyah-beyazlı kulübe kapıları kapattı. Transfer yasağı devam eden İzmir temsilcisi, geçen sezonu boşta geçiren Bosna Hersekli ön libero ile bir süredir temas halindeydi.

Poko ve Paixao ümidi

Altay yönetiminin Jasmin Scuk'u ikna edemediği öğrenildi. FIFA'da davalık olduğu siyah-beyazlı kulüpten 450 bin Euro alacağı olan Scuk'un kariyerini Güney Kıbrıs Ligi'nde sürdüreceği bildirildi. İç transferde İbrahim, Özgür, Ozan, Tolga, Deniz, Ceyhun ve Zeki ile sözleşme yapan Altay, Jasmin Scuk transferinde mutlu sona ulaşamadı. Siyah-beyazlılar, şimdiye kadar hiçbir kulüple sözleşme imzalamayan Gabonlu ön libero Andre Poko ve Portekizli yıldız golcü oyuncusu Marco Paixao'yu yuvada tutma konusunda umutlarını koruyor.

Teknik Direktör Sinan Kaloğlu rahatladı

Altay'ın Afyonkarahisar kampı devam ederken yönetimin İbrahim, Özgür, Ozan, Tolga, Ceyhun, Zeki ve Deniz ile anlaşma sağlaması teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun elini güçlendirdi. Yeni takviyelerle güçlenen siyah-beyazlıların kampında bayram havası esiyor