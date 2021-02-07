Altay, Eskişehirspor'u 5 golle geçti

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Altay,deplasmanda Eskişehirspor'u 5-0'lık skorla geçti, Altay'ın golcüsü Paixao mücadele 2 kere topu filelere göndererek gollerine bu mücadelede de devam etti.

Yeni Eskişehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmada ilk gol Kappel'den 13. dakikada geldi.

İlk yarıda İzmir ekibi, gol pozisyonlarını skora çeviremedi.

İkinci yarıda sahneye Paixao çıktı, 48 ve 76. dakikalarda topu filelere gönderdi, 89'da ise Altay'dan Erhan, farkı 4'e çıkaran golü 90 artı 1 de ise Kazımcan Karataş skoru 5-0'a getiren golü attı.

Ligde kalma yarışı veren Eskişehirspor'un, zirve yarışından uzaklaşmak istemeyen Altay'a 5-0 mağlup oldu.

Maddi sıkıntılarla boğuşan ve 3 puan silme cezası bulunan Eskişehirspor, ligde oynadığı 20 karşılaşmada topladığı 4 puanda kaldı.

Altay ise TFF 1. Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmanın ardından bu mücadele ile 3 puanın sahibi oldu.

İzmir ekibi puanını 35'e çıkararak play-off potasında yerini sağlamlaştırdı.

İlk devrede oynanan iki takım arasındaki mücadeleyi Altay, 6-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı.

Stat: Eskişehir

Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

Eskişehirspor: Melih Ağa, Bedirhan Altunbaş, Mevlüt Çelik, Furkan Balaban, Erdal Akdarı, Mehmet Özcan, Furgan Polat (Dk. 65 Onur Arı), Berkay Tanır, Talha Erdoğan (Dk. 34 Alperen Kocabaş) (Dk. 65 Uğur Can Semizoğlu), Buğra Çağlıyan, Kaan Gül (Dk. 64 Sholaja)

Altay: Stackhowiak, Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 88 Kazımcan Karataş), Çağlar Birinci, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça (Dk. 78 İbrahim Öztürk), Thiam, Deniz Kadah (Dk. 67 Erhan Çelenk), Zeki Yıldırım, Mossoro (Dk. 77 Eren Erdoğan), Cebrail Karayel

Goller: Dk. 13 Kappel, Dk. 48 ve 76 (penaltıdan) Paixao, Dk. 88 Erhan Çelenk, Dk. 90+1 Kazımcan Karataş (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 88 Eren Erdoğan (Altay), Dk. 75 Bedirhan Altunbaş (Eskişehirspor)