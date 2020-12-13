Altay evinde kral

Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig’de son olarak iç sahada Ankaraspor’u 3-0 mağlup eden Altay, iç saha performanslarına göre ligin en başarılı takımı konumuna geldi. İzmir’de çıktığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan siyah beyazlılar, topladığı 14 puanla iç saha lideri oldu. İzmir temsilcisi bu periyotta rakip fileleri 15 kez sarsarken, kalesinde 5 gol gördü. Yılport Samsunspor da evinde 14 puan toplamasına rağmen averajla 2. sırada yer aldı. Altay, deplasman karnesine göre ise 11. sırada bulunuyor.