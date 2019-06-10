Altay, Guido’yu transfer listesine ekledi

Haber: Aysun Beykoz

Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altay, transfer listesine Boluspor'dan sol kanat oyuncusu Guido Koçer'i ekledi. Teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın eski öğrencisini takımında görmek istediği belirtlidi. Babası Türk, annesi Alman olan 30 yaşındaki futbolcu yerli statüsünde görev alıyor. Türkiye kariyerine 2014 yılında Gençlerbirliği'nde başlayan Guido, Yeni Malatyaspor ve Giresunspor'da da forma giydi. 2016-17 sezonunun devre arasında bu yana Boluspor'da top koşturan tecrübeli krampon, kırmızı-beyazlı formayla 2 kez play-off deneyimi yaşadı. Geçen sezon 5 gol atan futbolcunun kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Altay aynı takımdan Nijeryalı orta saha oyuncusu Chukwuma Akabueze'ye de talip olmuştu.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2019, 10:42