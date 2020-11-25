Altay iddialı

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1. Lig'de deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta son 20 dakikada bulduğu gollerle Menemen'i 2-1 yenen Altay, 17 Ekim'de evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ettikten 38 gün sonra yeniden 3 puan sevinci yaşadı. 8 vakayla çıktığı Altınordu maçında yenilen sonra vaka sayısı 24'e yükselip Giresun ve Tuzla maçları ertelenen İzmir ekibi, milli ara öncesi de Balıkesir'e kaybetmişti.

PUAN CETVELİNE BAKMIYORUZ

Milli arayı iyi değerlendirdiklerini belirten teknik direktör Yücel İldiz, "Menemen önünde son dakikalarda zorlandık ama bu tip maçlarda kazanmak çok önemli. Şu an puan cetveline bakmıyoruz, önümüzdeki maça ve eksik maçlarımıza bakıyoruz. Büyük Altay camiası hiç merak etmesin, sezon sonuna kadar mücadelenin içinde olacağız. İnşallah sezon sonu mutlu sona ulaşırız" diye iddialı konuştu.

HAKEME TEPKİ

Altay'a 2-1 yenilen Menemen bu sonuçla düşme hattına gerilerken, teknik direktör Cenk Laleci, hakem kurbanı olduklarını söyledi. Laleci, "Hakem iki takım aleyhine de yanlış düdükler çaldı. Net penaltımızı vermedi. O penaltı akabinde Altaylı futbolcuya da kırmızı göstermeliydi" dedi.

BAL-KES'E ŞOK

TFF 1. Lig'de Ümraniyespor ile 1-1 berabere kalan Balıkesirspor'a kaleci Atilla Özmen'den kötü haber geldi. 32 yaşındaki file bekçisi, kasığındaki sakatlık nedeniyle 8 hafta sahalardan uzak kalacak. Sakat olan İsmail Yüksek'in tedavisi de sürüyor. Abdülkadir Kayalı takımla çalışmaya başladı.

AKİGO'DA LUKAC ŞAŞIRTTI

Keçiörengücü'ne 6-0 yenilen Akhisarspor'da Sırp file bekçisi Lukac, sezonun performans sıralamasında zirvede olduğu haftada kalesinde 6 gol birden gördü. Lukac, ilk 9 maçta 7 gole izin verirken, yaptığı 34 kurtarışla en başarılı kaleciydi.

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