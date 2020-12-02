Altay Maçı Hazırlıkları Devam Ediyor

Haber: Ceylan Beykoz

TFF 1. Lig’in 11’inci haftasını Adanaspor’daki korona virüs vakaları nedeniyle haftayı maç yapmadan kapatan Beypiliç Boluspor ligin 12. haftasında kendi sahasında ağırlayacağı Altay maçına hazırlanıyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde TFF 1. Lig’in 12.haftasında oynayacakları Altay maçı hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Boluspor, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Daha sonra ise taktik ve güç antrenmanları gerçekleştirdi. Beypiliç Boluspor kendi evinde ağırlayacağı Altay ile Cumartesi günü saat 16:00’da karşılaşacak.