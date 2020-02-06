Altay Maçı İçin Belek’te Kampa Girdiler

Haber: C.Kutay Aykan

TFF 1.Ligdeki temsilcimiz Boluspor, ligin 21. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Altay maçını kazanmak istiyor. Ligde 15 puanla 17. sırada yer alan kırmızı beyazlı ekip, 9 Şubat'ta Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda saat 19.00'da karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını, Bolu'nun Karaçayır Mahallesi'nde bulunan kulüp tesislerinde yaptıkları antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınmanın ardından 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildi. Dar alan oyunuyla devam eden antrenman, stretching ile sona erdi. Boluspor, dünden itibaren Altay maçı hazırlıklarını Belek'te sürdürmeye başladı.