Haber: Semih Baykal

Türk futbol tarihini köklü kulüplerinden olan ve Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Altay, 2018-2019 sezonu için kamp çalışmalarına 25 Haziran’da Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri’nde başlayacak. Kamp’a kadar takımın ana iskeletini oluşturmak isteyen siyah beyazlı takım gözünü Boluspor’un futbolcularına dikti. Daha önce file bekçisi Gökhan Değirmenci’yi listesine ekleyen Altay, bu seferde kırmızı beyazlılarda sözleşmesi biten 29 yaşındaki Guido Koçer’i listeye aldı. Altay yönetiminin orta alanı güçlendirmek için tercih ettiği oyuncular arasına giren Koçer’in transferinin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.