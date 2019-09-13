Altay Puanla Dönmek İstiyor

Siyah-beyazlılarda milli arada tedavileri tamamlanan Leandrinho ve Oğuzhan, teknik direktör Sait Karafırtınalar'ın forma vermesi halinde sahadaki yerlerini alabilecek.

Altay Puanla Dönmek İstiyor

Haber: Birol Ertunç

Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu'ya mutlak galibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu'da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor'u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.

Altay'ın muhtemel on biri: Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Deniz, Tatos, Putsila, Kappel, Leandrinho, Paixao

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Beşiktaşlılar Gerede Tesislerine Geliyor
Beşiktaşlılar Gerede Tesislerine Geliyor
  1. Spor

banner133

banner129