Altay Puanla Dönmek İstiyor

Haber: Birol Ertunç

Milli arayı çok verimli bir şekilde geçirdiklerini belirten Sait Karafırtınalar, Bolu'ya mutlak galibiyet için gideceklerini dile getirdi. Eski kulübüne karşı Bolu'da sahaya çıkacak olmanın heyecanını yaşadığını anlatan deneyimli teknik adam, "Balıkesirspor'u yenerek moral depolamıştık. Artık seri galibiyetle yakalayıp zirve yarışına ortak olmak istiyoruz. Kolay bir deplasmana çıkamayacağımızın farkındayız ancak 3 puan için herkes terinin son damlasına kadar savaşacak" dedi.

Altay'ın muhtemel on biri: Emre - Erhan, Gençer, Abdulkerim, Özgür, Deniz, Tatos, Putsila, Kappel, Leandrinho, Paixao