Altay taraftarından sabırlı olmaları istendi

Haber: Okay Özcan

Üzümcü, yaptığı yazılı açıklamada, Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde başlayan kamp çalışmalarının Afyonkarahisar'da devam ettiğini ve kadroda 33 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Tamamı altyapıdan gelen oyuncularla ilk etabın güzel geçirdiğini aktaran Üzümcü, "İkinci etap kamp döneminde bazı hazırlık maçları oynayacağız. Ayın 30'una kadar Afyon'dayız. İzmir'e geldiğimizde orada da son bir hazırlık maçı yapıp lige hazırlanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

İç transferdeki tecrübeli oyuncularla altyapıdan çıkardıkları yetenekli gençleri bir araya getirip Altay'ı en iyi şekilde temsil edecek kadroyu kuracaklarını vurgulayan Üzümcü, açıklamasında şunları kaydetti:

"Camiamızdan ve taraftarlarımızdan şöyle bir isteğim var. En çok ihtiyacımız olan şey öncelikle sabır. Sabırlı olacağız. En çok birbirimize ihtiyacımız olan dönemdeyiz. Altay'ın tarihi bir senesi bu sene. Altay'ın bundan sonraki yarınlarıyla alakalı herkesin üzerine düşen görevleri var. O yüzden tek vücut olacağız, aile olacağız ve en önemlisi sabırlı olacağız. Sabır bizim en büyük avantajımız olacak. Buradaki oyuncularımızın zaten aidiyetleri, Altay'a olan bağlılıkları, çalışma istekleri gayet üst düzeyde. Bize sadece beraber hareket edip, takım halinde Altay arması için savaşmak kalacak. Bunu mutlaka yaşayacağız, savaşacağız" diye konuştu.