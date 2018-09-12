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    • Altay’da gözler Tevfik’te

    1. Lig’de 4’te 4 yapan Bolu’ya konuk olacak siyah beyazlılarda, gözler transferin son günlerinde alınan 30 yaşındaki orta saha Tevfik Altındağ’a çevrildi.

    10 Eylül 2018 Pazartesi 14:43
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    Altay’da gözler Tevfik’te
    HABER:Gönül Olutürk

    1. Lig'de 12 puanla zirve ortağı olan Boluspor'a konuk olacak 8 puanlı Altay'da gözler Tevfik Altındağ'a döndü. Transfer sezonunun bitimine sayılı günler kala Adanaspor'dan transfer edilen 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun, hazır duruma gelmesi için teknik kadro özel ilgi gösteriyor. Kurban Bayramı'nda verilen üç günlük tatilde İzmir'e kalarak Mohammed Daf ve İvan İvanov'la birlikte Gaziemir Tesisleri'nde özel idmanlar yaptırılan tecrübeli oyuncunun Boluspor deplasmanında 18 kişilik maç kadrosuna girmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    Almanya'da yetiştikten sonra Ankaragücü, Sivas, Eyüp ile Adana'da forma giyen orta saha Tevfik, "Takım içinde müthiş rekabet ve arkadaşlık var. Bu olgular, takımın başarılı olmasını tetikler. Ben de bir an önce Altay formasını giymeyi istiyorum. Başarıya herkes katkı koymak için çabalıyor" diye konuştu. Tevfik, Süper Lig'de 39, 1. Lig'de 88, 2. Lig'de 15, Türkiye Kupası'nda 11, U-21 Ligi'nde 4 olmak üzere 157 karşılaşmada oynadı, 12 gol kaydetti.

    Altay'ın transfer döneminin son gününde iki yıldız futbolcuyu kapıdan geri çevirdiği öğrenildi. Süper Lig'in deneyimli oyuncularından Sercan Yıldırım ve Volkan Şen'in menajerleri aracılığıyla Altay'a önerildiği ancak siyah-beyazlıların bu tekliflere olumsuz yanıt verdiği belirtildi.

    Bursa'da forma giyen Sercan ve Konya formasını terleten Volkan, hiçbir kulüple anlaşamayınca boşta kaldı. Kurmayların kadroyu yeterli bulmaları nedeniyle iki oyuncuyu almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Bursa'nın Süper Lig şampiyonluğundaki kadrosunda yer alan iki milli oyuncudan Sercan, G.Saray, Volkan F.Bahçe ve Trabzon'da forma giymişti.

    Anahtar Kelimeler: 1., Lig’de, 4’te, 4, Yapan

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