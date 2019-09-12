Altay’da Oğuz Han Sevinci

Haber: Esra Perçin

TFF 1. Lig'de cumartesi günü deplasmanda Boluspor ile karşılaşacak Altay'da Oğuz Han Aynaoğlu sevinci yaşanıyor. Sezon başı kampında sakatlanan tecrübeli kanat oyuncusunun hazır hale geldiği ifade edildi. Oyuncunun eksiklerini kapatmak için yoğun tempoda çalıştığı, formayı kapmak için gösterdiği hırsın da teknik heyeti mutlu ettiği belirtildi. Geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan büyük umutlarla transfer edilen Oğuz Han Aynaoğlu, menüsküs ameliyatı olduğu için fazla forma şansı bulamamıştı. 27 yaşındaki oyuncunun da takıma dönmesiyle İzmir ekibi tam kadro halinde çalışmalarını sürdürüyor.

GÖZLER BOLU MAÇINDA

ALTAY Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Ligin ilk iki haftasındaki futbolumuz skora yansımadı. Balıkesirspor karşılaşmasıyla ilk galibiyetimizi aldık ve milli araya moralli girdik. Şimdi çıkışımızı Boluspor deplasmanında da sürdürmek istiyoruz. Boluspor karşısında evimize en iyi skorla döneceğimizden inancım tam" şeklinde konuştu.

148 MAÇTA 19 GOL ATTI

Altay'ın geçen sezonun devre arasında Adanaspor'dan aldığı 27 yaşındaki futbolcu Oğuz Han Aynaoğlu, kariyerinde oynadığı 148 maçta 19 gol attı. Gurbetçi futbolcu Danimarka ekibi FC Nordsjaelland, Bursaspor, Adana Demirspor, Karabükspor, Ç.Rizespor ve Adanaspor'da görev yaptı.