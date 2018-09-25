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25 Eylül 2018 Salı
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    • Altay’dan hakem kararlarına isyan

    Spor Toto 1.Ligin 6.haftasında sahasında Giresunspor’a kaybeden Altay, son maçlarda yapılan hakem hatalarına dikkat çekmek için video yayınladı.

    25 Eylül 2018 Salı 11:43
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    Altay’dan hakem kararlarına isyan

    Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında İzmir'de Giresunspor'a tek golle 1-0 mağlup olup sezonun ilk yenilgisini alan, 9 puanda kalarak 7. sıraya girileyen Altay'da yönetim hakemlere isyan etti. Siyah beyazlılar, lehine verilmeyen bariz penaltı pozisyonlarının artmasından dolayı tepkisini gösterdi ve "Soruyoruz" başlığıyla yayınladığı penaltı görüntüleriyle Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Komitesi'ne uyarılarda bulundu.

    Siyah beyazlı kulüp, "İki yıldır oynadığı futbol ve üst üste yaşadığı şampiyonluklarla ait olduğu yere doğru yükselmeye başlayan Büyük Altay'ın 6 maçta çalınmayan 5 penaltı düdüğü, neden?" ibaresinin yer aldığı açıklamayla birlikte 5 maçtaki kritik pozisyonların görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Son dönemde hakem hatalarından yakınan siyah beyazlı yöneticilerin, konuyla ilgili dosyayı da Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Komitesi'ne göndereceği belirtildi.

    Altay yönetimi, ilk 5 haftada hakemlerin vermediği penaltıları tek tek belirleyip video hazırlayıp sosyal medyadan yayınladı. Deplasmanda Afjet Afyonspor'la 1-1 biten maçta Altaylı 2 oyuncunun Afyon ceza alanında çekilip düşürülmesi ile golsüz berabere sonuçlanan Boluspor karşılaşmasının son dakikasında Kappel'in bileğine ceza alanı içinde yapılan müdahalenin yanı sıra İzmir'de 2-2 biten Adanaspor ile dışarıda 5-0 kazanılan İstanbulspor maçında Marco'nun iki vole vuruşunun altı pasta elle kesilmesi görüntülerle yayınladı. Hakemlerin penaltı kararı vermediği görüntüler, önceki gün İzmir'de 1-0 kaybedilen Giresunspor maçında Ferhat'ın 39. dakikada bomboş pozisyonda bekleyen Marco'ya giden topu ceza alanı içinde elle kesmesiyle devam etti. İzmir temsilcisi, 5 maçta verilmeyen penaltı kararlarıyla en az 7 puan kaybı yaşadı. Ligde 9 puana sahip olan siyah beyazlılar, bu 7 puanı hanesine yazdırabilseydi, lider Gençlerbirliği'nin ardından 2.lik koltuğunda oturacaktı.

    Altay teknik patronu M.Alper Avcı, çok basit bir gol yediklerini, skoru çevirmek için tüm şartları zorlamalarına rağmen başaramadıklarını söyledi. Maça iyi başlayamadıklarının belirten Avcı, "Bu maçı kazansaydık, yukarıya tutunma adına mesafe alacaktık. Yediğimiz çok basit gol, Giresun'un şevkini arttırdı. Orta sahada pas bağlantılarını kuramadık. Oyun tarzımızın dışına çıkıp uzun toplarla hücum denedik. Fiziksel olarak yıprandık. Riskler aldık, ofansif oyuncuları sahaya sürdük. Skoru çevirmek için her şeyi yaptık, olmadı. Direkler de izin vermedi. Oyuncularımızın mücadelesinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

     

    Anahtar Kelimeler: Spor, Toto, 1.Ligin, 6.haftasında, Sahasında

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