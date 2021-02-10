Altay'ın borcu 88 milyon TL

Haber: Erdal Tanrıverdi

Altay 1914 Taraftarlar Derneği'nin sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında taraftarların sorularını yanıtlayan Ekmekçioğlu, görevi 2016'da 25 milyon TL borçla devraldığını belirterek, "O dönem 3'üncü Lig'deyken yıllık 1 milyon 250 bin TL gibi bir gelirimiz vardı. O dönemki gelirle o borcu ödemek için hiç harcama yapmadan 20 yıl para biriktirmek gerekiyordu. Şu an sadece resmi gelirlerden 15 milyon TL'nin üzerinde gelirimiz var. Mevcut 88 milyon TL'lik borcumuzu 5-6 yılda ödeyebiliriz." dedi.

Süper Lig hedefine odaklandıklarını kaydeden Özgür Ekmekçioğlu, "Bugün 'Hedefe oynama sürecini bırakalım, kulübü sıfır borca getir bize teslim et' derlerse ben 5 yıl sonra bu kulübü sıfır borçla teslim ederim. Çünkü gelir kalemlerimiz daha geniş. Oyuncu satma vizyonumuz var. Borcu 5 yılda kendini kapatacak yere getirdiysek bu duruma pozitif bakıyorum. Süper Lig'e çıkarsak da 1 sene tutunuruz. Öyle bir kadro kurarız. Cüzi bütçelerle 1-2 sene içerisinde kulübü sıfır borca getiririz. Benim hayalim bu kulübü borçsuz, kendini çevirecek şekilde Süper Lig'e taşıyabilmek." diye konuştu.

"Buraya yatırım yaptık"

Alacaklarını kulübe hibe edip etmeyeceğinin sorulması üzerine ise başkan Özgür Ekmekçioğlu, "Sermaye yatırmadan bir kulübü büyütmek söz konusu değil. Burası dernek ama iş olarak bakıyoruz. Yatırım yaptık ve burayı büyüttük. Süper Lig'e gelmesi için bir yatırım daha yapıyoruz. Benim derdim bırakmak değil, borçsuz hale getirmek. Bizden daha iyi olan varsa seve seve bayrağı devrederiz. İstikrarlı bir şekilde 5 yıldır bu görevi götürüyoruz. Çok yol katettik. Kimseyi üzmeden bırakırız ama bırakma gibi niyetimiz yok. Herkes gönlünü ferah tutsun. Ülkemizi Avrupa'da temsil edecek bir kulüp oluşturmaya çalışıyoruz. Ben 31 yaşımdayım, 51 yaşında daha yeni başkan olanlar var. Arkadaşlarımızın hepsi genç, gerçek hedef ve hayallerimiz var." dedi.

"Stadı müze gibi gezebilirler"

Altınordu'nun yapımı devam eden ve hak sahibi olduğunu iddia ettiği Alsancak Stadı'nı ziyaret etmesi sonrası sessiz kaldığı konusundaki eleştirileri yanıtlayan başkan Ekmekçioğlu, "Stadyum konusunda en çok heyecanla bekleyenlerden biri benim. Muhteşem ötesi bir performans verdik. Taraftarımız bize güvensin, inansın. Kaç kere Ankara'ya gittik. Bu konuda cevap verirsek boşu boşuna gündem yaratmış oluruz. Bizim olan şey belli. Buna niye cevap vereyim ki. Müze gibi herkes gezebilir orayı, sorun yok bunda. Gelmişlerdir gezmişlerdir. Benim için bağlayıcı bir durum yok." yorumunu yaptı.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 16:57