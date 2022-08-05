Altay’ın yardımcı antrenörü sahalara geri dönüyor

Haber: Erdal Tanrıverdi

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da geçen sezonun son bölümünden bu yana teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun yardımcı antrenörlüğünü üstlenen 41 yaşındaki eski futbolcu Murat Uluç, tekrardan sahalara geri dönüyor.

''Hazırlık maçlarında çok iyi oynadı''

Afyonkarahisar kampının sonunda 40 olan futbolcu sayısını 31’e düşürdüklerini aktaran Kaloğlu, “Yardımcı antrenörlerimizden Murat Uluç hocamızın da yeniden oyuncu olarak lisansı çıktı. Kendisi bizimle birlikte olacak. Hazırlık maçlarında oynattık ve çok iyi oynadı. Onun olması bize hem saha içi hem saha dışı güç katacak. Murat hazırlık maçlarında en az 45 dakika oynayabileceğini gösterdi. 45 dakikamız cebimizde. Daha fazlası olur mu ona bakacağız. Fikstürümüze bakıldığında da ilk 8 maç zorlu rakiplerle oynayacağız. Hem yukarıdan gelen hem aşağıdan gelen takımlarla oynayacağız. Biz maç maç gideceğiz. Armamızı yere değdirmemeye çalışacağız. İlk rakibimiz Yılport Samsunspor çok kuvvetli takım. İnanırsak, mücadele edersek futbolda her sonuç var. Taraftarımızın da destek ve sabrıyla iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyorum.” dedi.