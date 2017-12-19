Haber: Semih Baykal
Ligin 16. Hafta maçında Boluspor evinde Eskişehirspor’u konuk etti. Maç boyunca etkili olan Boluspor, Poepon (2) ve Yusuf Emre Gültekin’in attığı gollerle Eskişehirspor’u 3-0 yendi. Bolu Atatürk Stadyumunda oynanan mücadele de protokol tribününde sürpriz bir konuk vardı. Boluspor’un 3-0 kazandığı maçı 90 dakika boyunca Bolu Valisi Aydın Baruş, Kulüp Başkanı Necip Çarıkçı ile beraber Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden geçtiğimiz Ekim ayında istifa eden Recep Altepe izledi.
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