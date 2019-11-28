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“Altın Kız” Beşiktaşlı Futbolcularla Buluştu

Bolulu “Altın Kız” lakaplı cimnastikçi Sıla Musluk Konyaspor-Beşiktaş maçı öncesi Beşiktaşlı futbolcularla buluştu.

“Altın Kız” Beşiktaşlı Futbolcularla Buluştu

Haber:  Volkan Yılmaz

2016 yılında Çek Cumhuriyetinde yapılan Dünya Şampiyonasında altın madalya kazanan genç cimnastikçimiz  Sıla Musluk,  yine aynı yıl Bolu’da yapılan Tramppolin Türkiye Şampiyonası’nda 1.lik alarak altın madalyanın sahibi olmuştu. Bolu İl Hakem Kurulu Başkanı Ramazan Musluk’un kızı olan Sıla Musluk 2017 yılında Mersinde 1.lik alırken Danimarka Odensa ve ispanya Valladolid Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etmişti. Musluk Süper Ligde Beşiktaş’ın Konyaspor’u deplasmanda 1-0 yendiği maç öncesi Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Beşiktaşlı olduğu bilinen sporcumuz siyah-beyazlı takıma başarılar diledi.

Esra Perçin

Esra Perçin

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