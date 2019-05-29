Altın Madalya Bolulu Sporcudan

Haber: Esra Öztürk

Macaristan’da düzenlenen Artistik Cimnastik Gençler Uluslararası şampiyonasında ülkemizi ve ilimizi 2003 -2004 doğumlularda en iyi şekilde temsilen eden Bolu TOHM sporcumuz Mert Efe KILIÇER paralel aletinde sergilediği başarılı performans sonucunda ülkemize altın madalya ile döndü. Konuyla ilgili olarak Bolu GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak başarılarından dolayı Bolu TOHM sporcumuz Mert Efe KILIÇER’i ve antrenörlerimizi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz.

Her şey “Spor” için…Her şey “Spor Kenti Bolu” için…” ifadeleri kullanıldı.