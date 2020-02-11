Altın Madalyalar Sporcularımızın

Haber: Erdal Tanrıverdi

Yapılan yarışmalar sonucunda Yıldız Kızlarda Arkut SEM sporcusu Özlem Ceren Dursun 1-1, Yıldız Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Oğuzhan Ayyıldız 1-1, Çocuk Kızlarda Arkut SEM sporcusu İrem Dursun 1-1, Çocuk Erkeklerde Arkut SEM sporcusu Kemal Çelik 2-1’lik derece yaptı. Yarışmalarda Bolu’yu temsil eden Gerede takım halinde ikinci oldu. Gerede ilçemiz hafta sonunda Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Kayaklı Koşu Türkiye Birinciliği yarışmalarına ev sahipliği yaptı. Bolu adına ilçemiz Gerede’de dahil olmak üzere yıldız kızlar kategorisinde; Özlem Ceren Dursun, yıldız erkeklerde; Abdulhamit Aydın, Abdullah Yılmaz, Oğuzhan Ayyıldız katılım sağlarken, çocuk kızlar kategorisinde; Ayşa Asya Tuzcuoğulları, Tuba Tuncel, İrem Dursun ve çocuk erkeklerde; Kemal Çelik, Abdussamet Kılınçarslan Bolu ilimiz adına katılım sağladı. 08-09 Şubat 2020 tarihlerinde Gerede Arkut Dağında yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Kayak Yarışmalarına 20 ilden 100’den fazla sporcu katılım sağladı. Yarışma Teknik Toplantısı 07 Şubat 2020 Cuma günü saat 18:00’da yapıldı. Teknik toplantı ile yarışmaya katılacak görevli ve hakem listesi belirlendi. İlçemize Perşembe ve Cuma gününden gelen yarışmacılar yükseköğrenim yurtlarında konaklatıldı. 1.gün yarışları 08 Şubat 2020 Cumartesi günü 10.00 ile 12.00 arasında. 2.gün yarışları ise 09 Şubat 2020 Pazar günü 10.00 ile 11.30 saatleri arasında Arkut Dağı Kayak Merkezinde yapılarak sona erdi. Yarışmalar sonrası madalya töreni ise Pazar günü 11.30 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleştirildi. Yarışmalara Ağrı, Ankara, Ardahan, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kastamonu, Muş, Niğde, Sivas, Van, Çankırı, Trabzon, Karabük, Tunceli, Bingöl, Kars, Erzincan ve Kayseri olmak üzere 20 ilden 100’ün üzerinde sporcu katılım sağladı. Yarışmacılara madalyalarını Gerede Kaymakamı Cengiz Ünsal, Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Gerede Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Kocakaya, TKF yönetim kurulu üyesi Haydar Çetinkaya ve kurum müdürleri tarafından takdim edildi.