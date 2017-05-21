banner133

banner128

banner101

21 Mayıs 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Altınlı turnuvada çimento farkı

    19 Mayıs Gençlik Haftası dolayısıyla 19 Mayıs Judo müsabakaları dün Karaçayır Spor Salonu’nda gerçekleşti. Müsabakalarda çok sayıda sporcu mücadele etti.

    21 Mayıs 2017 Pazar 13:28
    Bu haber 67 kez okundu
    Altınlı turnuvada çimento farkı

     Haber: Esra ÖZTÜRK

     Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalar kızlarda ve erkeklerde çeşitlik kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvada 1.lere Cumhuriyet Altını, 2.lere yarım altın verildi. Ödül töreni öncesi konuşan Tenis Bolu İl Temsilcisi Ahmet Ulusoy konuşmasında “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Tenis Turnuvamızın 15. yılı kutlu olsun. Çok şık çok kaliteli bir tenis turnuvasını geride bıraktık. Turnuvaya katılan tüm tenisçilerimizi kutluyorum. Ayrıca bu turnuvamızda büyük emekleri olan turnuva direktörüm sn. Selami Çolak’a, hocalarıma, turnuvaya her yıl olduğu gibi katkı sağlayan Bolu Çimento A.Ş. ye G.S.İ.M yetkilerine teşekkür ediyorum. Turnuva ödül törenimizi onurlandıran protokol ve tenis severlere ayrıca basınımızın gücüde temsilcilerine özetle emeği geçen herkesi kutluyorum. Atam feda olsun size. Emanetinin bekçisiyiz. Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı.  Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucu dereceler şu şekilde oluştu: 

     

    Minik kızlar:

    1.Çağan Kahraman

    2.Çağan Özaktaş

     

    Küçük erkekler

    1.Ahmet Bahşi

    2. Oğuz Emre Çolak

    3.Mehmet Akif Altun

     

    Yıldız erkekler

    1.Tuna Taşkoparan

    2.Kaan Bilgi

    3.Arda Gülen

     

    Tek erkekler

    1.Fatih Şeker

    2.Sami Gülen

     

    Tek bayanlar

    1.Hatice Zeynep Bahşi

    2.Buse Çağlaroğlu

     

     

    Anahtar Kelimeler: 19, Mayıs, Gençlik, Haftası, Dolayısıyla

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Gün Birlik Olma Günü (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TELLİ KUR’AN
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR ANALARIMIZIN GÜNÜ
  • Mustafa Cop Mustafa Cop KALBİ “ T E Ş E K K Ü R “LER …
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GICIIIRT!...
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu ENGELLİLERE BAKIN HALİNİZE ŞÜKREDİN!
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Ramazan’ın Çekim Alanına Girerken
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel “GERÇEK” BİSİKLET YOLU YAPILSIN
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN Sultanahmet’te sanat var…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK SON DÖNEMDE CHP
  • Suat Tosun Suat Tosun DUR - KALK EĞİTİMİ (Beygir Gücüne Eşek Temposu)
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR SAHİPSİZ ŞEHİR
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Kadın hakları
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hoca olmak, öğrencinin kendi yolunu bulmasına katkı olmaktır…
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Terkedilmiş Bina ve İnşaatlar
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Dünya Basın Özgürlüğü Gününde Polisin ilginç muamelesi
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Mevlana’nın yolu
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129