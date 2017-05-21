Haber: Esra ÖZTÜRK

Yoğun katılımla gerçekleşen müsabakalar kızlarda ve erkeklerde çeşitlik kategorilerde dereceye giren sporculara ödülleri düzenlenen törenle verildi. Turnuvada 1.lere Cumhuriyet Altını, 2.lere yarım altın verildi. Ödül töreni öncesi konuşan Tenis Bolu İl Temsilcisi Ahmet Ulusoy konuşmasında “ 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Tenis Turnuvamızın 15. yılı kutlu olsun. Çok şık çok kaliteli bir tenis turnuvasını geride bıraktık. Turnuvaya katılan tüm tenisçilerimizi kutluyorum. Ayrıca bu turnuvamızda büyük emekleri olan turnuva direktörüm sn. Selami Çolak’a, hocalarıma, turnuvaya her yıl olduğu gibi katkı sağlayan Bolu Çimento A.Ş. ye G.S.İ.M yetkilerine teşekkür ediyorum. Turnuva ödül törenimizi onurlandıran protokol ve tenis severlere ayrıca basınımızın gücüde temsilcilerine özetle emeği geçen herkesi kutluyorum. Atam feda olsun size. Emanetinin bekçisiyiz. Ne Mutlu Türküm Diyene” ifadelerini kullandı. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakalar sonucu dereceler şu şekilde oluştu:

Minik kızlar:

1.Çağan Kahraman

2.Çağan Özaktaş

Küçük erkekler

1.Ahmet Bahşi

2. Oğuz Emre Çolak

3.Mehmet Akif Altun

Yıldız erkekler

1.Tuna Taşkoparan

2.Kaan Bilgi

3.Arda Gülen

Tek erkekler

1.Fatih Şeker

2.Sami Gülen

Tek bayanlar

1.Hatice Zeynep Bahşi

2.Buse Çağlaroğlu