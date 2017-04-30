Haber: Esra Öztürk

TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Altınordu ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf ev sahibi Altınordu oldu. Altınordu rakibini 2-0 mağlup ederken, goller 55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90. dakikada penaltıdan Fatih Aktay'dan geldi. Bu sonucun ardından Altınordu puanını 43 yaparken, Şanlıurfaspor ise 30 puanda kaldı.

Maçtan Dakikalar

13. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un aut çizgisinden çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı, Oğulcan Ülgün havalanan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

21. dakikada Caner Cavlun, kaleci Erce’nin önde olduğunu görünce serbest vuruşta topu yaklaşık 30 metre sol çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Erce son anda geri dönüp topu kornere tokatladı.

34. dakikada Atiemwen ceza sahası sol çaprazından uzak direk dibine vurdu, kaleci Ere Kardeşler, ayağıyla uzanıp mutlak golü önledi.

44. dakikada Serkan Göksu ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sinan Ören sektirdiç Fatih Aktay dönen topa vurdu, ancak kaleci yine gole izin vermedi.

55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazda iki hareketle 4 kişiden sıyrılıp ceza sahasına girer girmez plaseyi yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada Altınordu ceza sahasındaki karambolde Mertcan Çam vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

88. dakikada Ndongala yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top kaleci Erce’nin kontrolünde auta gitti.

90+4. dakikada Barış Alıcı ceza sahasında yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aktay güzel bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-0

90+5. dakikada Serkan Göksu yaklaşık 35 metreden müthiş vurdu, kaleci Sinan topu 90’dan çıkardı.