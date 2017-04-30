banner133

banner128

banner101

30 Nisan 2017 Pazar
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Altınordu 2 golle güldü

    TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Altınordu, Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı.

    30 Nisan 2017 Pazar 11:23
    Bu haber 25 kez okundu
    Altınordu 2 golle güldü

    Haber: Esra Öztürk

    TFF 1. Lig'de 30. hafta mücadelesinde Altınordu ile Şanlıurfaspor karşı karşıya geldi. Maçta kazanan taraf ev sahibi Altınordu oldu. Altınordu rakibini 2-0 mağlup ederken, goller 55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt ve 90. dakikada penaltıdan Fatih Aktay'dan geldi. Bu sonucun ardından Altınordu puanını 43 yaparken, Şanlıurfaspor ise 30 puanda kaldı.

    Maçtan Dakikalar

    13. dakikada Erdoğan Yeşilyurt’un aut çizgisinden çevirdiği topu savunma uzaklaştırdı, Oğulcan Ülgün havalanan topa yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top yandan auta gitti.

    21. dakikada Caner Cavlun, kaleci Erce’nin önde olduğunu görünce serbest vuruşta topu yaklaşık 30 metre sol çaprazdan direkt kaleye gönderdi. Erce son anda geri dönüp topu kornere tokatladı.

    34. dakikada Atiemwen ceza sahası sol çaprazından uzak direk dibine vurdu, kaleci Ere Kardeşler, ayağıyla uzanıp mutlak golü önledi.

    44. dakikada Serkan Göksu ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Sinan Ören sektirdiç Fatih Aktay dönen topa vurdu, ancak kaleci yine gole izin vermedi.

    55. dakikada Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazda iki hareketle 4 kişiden sıyrılıp ceza sahasına girer girmez plaseyi yaptı ve topu ağlara gönderdi. 1-0

    74. dakikada Altınordu ceza sahasındaki karambolde Mertcan Çam vurdu, top direğin yanından auta çıktı.

    88. dakikada Ndongala yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top kaleci Erce’nin kontrolünde auta gitti.

    90+4. dakikada Barış Alıcı ceza sahasında yere indirilince hakem penaltı noktasını gösterdi. Fatih Aktay güzel bir vuruşla penaltıyı gole çevirdi. 2-0

    90+5. dakikada Serkan Göksu yaklaşık 35 metreden müthiş vurdu, kaleci Sinan topu 90’dan çıkardı.

     

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Ligde, 30., Hafta

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu NASIL BİR KARAR ÇIKSIN?
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR SAĞLIK TURİZMİ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Gerçekten Geçilmez
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL SAĞLIK TURİZMİ VE BOLU
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım 1 HAZİRAN 2011 MASKELİ MUHALEFET LİDERLERİNİN ELİNDE...
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Dün Bugün Yarın…
  • Erdem ÖZÇELİK Erdem ÖZÇELİK 16 NİSAN 2017 REFERANDUMU SONRASI
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Güle Oynaya 3 Puan (ANALİZ)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir Gümbürtü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit GİTTİ GİTTİ GİTTİİİİİ…
  • Mustafa Cop Mustafa Cop Malatyalı “BİRİ”Hocayla Bolu’da da
  • Suat Tosun Suat Tosun TAKLİDİN İYİSİ - BİYOTAKLİT
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY “Evet” ler Hayırlara Vesile Olsun
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu MERTLİK
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ NELER OKUDUM
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş ÜÇ TANE DÜŞMANIM VAR !
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Kader Oylaması
  • Dr. Çiğdem ÖNER Dr. Çiğdem ÖNER BEYAZ ATLI PRENSLER… DÜNYALI ERKEKLER…
  • Nihal Eker Nihal Eker YALNIZ DEĞİLSİN
  • Makinist Makinist 28.128 SAAT
  • ÖMER ERU ÖMER ERU BAHAR GELDİ
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç Özgüven Sahibi Bir Çocuk Yetiştirmek İsteyen Ailelerin Dikkatine!
  • Erol Yıldız Erol Yıldız Demokrasiye inanmak kadar uygulamak önemli
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Yeni proje güzelde Defterdarlık binası da unutulmamalı
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN “Kırmızı & Beyaz 5. İstanbul Sergisi” Beşiktaş Deniz Müzesi’nde
  • Aykut KARAGÜZEL Aykut KARAGÜZEL AİDİYET DUYGUSU - 2
  • Rana Dişa Rana Dişa ÇOCUK OYUNCAĞI
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar BOLU’NUN ÇOCUKLARI HAKETTİKLERİ YERDE DEMİŞ BİRİSİ, ÖBÜRLERİNE ÇOCUĞU ANLATSA DA BİLSEK!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner129