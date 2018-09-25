HABER:Gökhan Aksoy

6 haftada sadece 1 galibiyet alan Altınordu, Hatay, İstanbul ve Eskişehir maçlarında kayıp istemiyor. Spor Toto 1. Lig'de sezona zirve iddiasıyla başlayan ancak tek galibiyetle ve 2 beraberlikle 5 puanla 14. sırada haftayı kapatan Altınordu, fikstür avantajıyla yükselişe geçmek istiyor.Cumartesi günü ligin yeni ekibi Hatayspor'a konuk olacak olan kırmızılacivertliler ardından İzmir'de üst üste 2 maça çıkacak. Önce İstanbulspor'u ardından Eskişehir'i taraftarları önünde konuk edecek olan Altınordu bu maçlardan 9 puan bekliyor. Kadrolarının sezon başında büyük değişime gittiğini özellikle forvet hattının yeni oyunculardan kurulduğunu belirten teknik direktör Hüseyin Eroğlu, "İstemediğimiz puan kayıpları yaşadık. Ancak uyum sorununu üzerimizden atıyoruz. Bundan sonra seyircimiz daha farklı bir Altınordu izleyecek ve hak ettiğimiz galibiyetlere ulaşacağız" dedi.