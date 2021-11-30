Altınordu 5 maç sonra galip

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Altınordu, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 5 maç sonra kazandı. Ankaragücü'nün galibiyet hasreti 2 maça çıktı

Altınordu 5 maç sonra galip

Haber: Ceylan Beykoz

Altınordu, Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk etti. İzmir ekibi sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Altınordu'nun golleri 49. (Penaltı) ve 67. dakikada Ahmet İlhan Özek'ten gelirken, MKE Ankaragücü'nün golünü 58. dakikada Ali Kaan Güneren kaydetti.

Bu sonuçla ligde 5 maç sonra kazanan Altınordu puanını 13'e çıkardı. MKE Ankaragücü ise 27 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

10. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Ariyibi'nin sol çaprazdan şutunda kaleci Ali Emre gole izin vermedi.

48. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında topla birlikte ceza sahasına giren Burak İnce, Yusuf Abdioğlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

49. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmet İlhan, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1

59. dakikada Zahid'in ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kaan, yerden vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

62. dakikada orta alandan yüklenen Ankaragücü'nde Abdullah'ın uzun pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Zahid'in vuruşunda kaleci Ali Emre topu ayaklarıyla kornere çeldi.

69. dakikada orta çizginin sağ kenara yakın tarafından serbest vuruş kullanan Altınordu'da Metehan'ın uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ahmet İlhan, çizgiye inerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşla takımını yeniden öne geçirdi. 2-1

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Volkan Bayarslan, Orkun Aktaş, Mehmet Ali Akkor

Altınordu: Ali Emre, Furkan (Feytullah dk. 76), Volkan, Rahmi, Ali, Kürşad (Burak dk. 19), Metahan, Muzaffer (Recep dk. 63), Hüsamettin, Ahmet İlhan, Ahmet Dereli (Enis dk. 63)

Yedekler: Arif, Yusuf, Kenan, Özgür, Sami, Anıl

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

MKE Ankaragücü: Akın, Erdem, Yusuf Abdioğlu, Sinan, Pinto, Kaan, İshak (Abdullah dk. 61), Murat, Ariyibi (Geraldo dk. 70), Zahid (Aatif dk. 79), Eren

Yedekler: Bahadır, Erdi, Şahverdi, Ulaş, Cem, Atakan, Ferdi

Teknik Direktör: Necati Erkmen

Goller: Ahmet İlhan (dk. 49 pen. ve 69) (Altınordu), Kaan (dk. 59) (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Ahmet İlhan (Altınordu), İshak (MKE Ankaragücü)

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