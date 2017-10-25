Haber: Gönül Olutürk
Ziraat Türkiye Kupası 4. Turunda Bölgesel Amatör Ligi ekibi Kars 36 Spor ile TFF 1’nci lig temsilcisi Altınordu karşı karşıya geldi. İzmir Bornova stadında oynanan karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetti. Maç boyunca ortada geçen mücadelede Altınordu 90+5’de yediği golle kupa dışında kaldı. Kars 36 Spor Sabahattin Genç ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak, adını 5’nci tura yazdırdı.
Stat: Bornova
Hakemler: Çağdaş Altay, Ata Yıldırım, Emrah Ünal
Altınordu: Berke Özer, Musa Caner Aktaş, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Ali Mert Aydın, Enis Durak (Dk. 46 Murat Uçar), Berk Erel, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 46 Kerim Avcı), Erdoğan Yeşilyurt, Alican Özfesli, Fatih Aktay
Kars 36 Spor: Aykut Demirdelen, Yılmaz Dora (Dk. 87 Burak Can Akıncı), Sarper Salih Ağca, Nazım Berat Karaali, Samet Tosun, Emrah Turan (Dk. 56 Abdurrahman Kırmacı), Nurettin Ecevit (Dk. 76 Kante), Sabahattin Genç, Şükrü Can Yılmaz, Bulut Akbaş, Hakan Tice
Gol: Dk. 90+5 Sabahattin Genç (Kars 36 Spor)
Sarı kartlar: Dk. 34 Bulut Akbaş, Dk. 77 Yılmaz Dora, Dk. 84 Şükrü Can Yılmaz (Kars 36 Spor), Dk. 38 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 43 Erdoğan Yeşilyurt (Altınordu)
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