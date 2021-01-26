Altınordu, Alsancak Stadı'nı bekliyor

Haber: Aysun Beykoz

İzmir futbolunun tarihi Alsancak Stadı, tribünlerin yeniden dolup dolup taşacağı günleri beklerken, o statta unutulmaz maçlar oynayan Altınordu açılış öncesinde ilk turunu yaptı. Eski başkanlardan İlyas Gönen, Dernek 2. Başkanı Halim Bezircilioğlu, yönetim kurulu üyeleri Sinan Bezircilioğlu, Hakan Erdik ve Kenan Akseki’ye, Erdoğan Uzyıldırım ile Altınordu’nun iki efsane futbolcusu Hikmet Orhunbilge ile Mustafa Güngören de eşlik etti.

İlyas Gönen akustiği beğendi

Altınordu İcra Kurulu Başkanı (CEO) Barış Orhunbilge, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile futbolcular Sinan Osmanoğlu ve Ahmet İlhan Özek’in de hazır bulunduğu stat turunda, eski başkan İlyas Gönen önderliğinde tezahüratlar söylendi. Stadın akustiğini deneyen Gönen, ortaya çıkan sonuçtan çok memnun olduğunu vurguladı. Tribünleri, soyunma odalarını, koridorları, stadın her yerini gezen efsane oyuncular, anılarını da paylaştı.

İlk maç, ilk galibiyet, ilk gol

26 Aralık 1923 tarihinde kurulan Altınordu, tarihteki ilk maçını 4 Ocak 1924 günü Alsancak Stadı'nda oynamıştı. Bunu doğrulayan belgeyi tanıtan Tarihçi Kenan Akseki, “O zaman adı Punta Stadı’ydı. Altınordu ile İzmir İdman Yurdu Karması, Şifa Kupası maçında Altay, Karşıyaka Gençlerbirliği Karması ile oynadı. Maçı 2-1 kazanan Altınordu, tarihteki ilk maçını oynayıp, ilk galibiyetini aldı ve ilk golünü burada kaydetti” dedi.

"Stadın duvarına merdiven dayadım"

“Çocukluğumdan beri Alsancak Stadı’nın hayalini kurardım” diyen Hikmet Orhunbilge, “Çocuk yaşlarda, merdivenle duvarına çıkıp Göztepe - Galatasaray maçını izlemiştim. Her şey zaten o gün başladı. Alsancak Stadı’nda Metin Oktay gibi bir efsane ile maçlar oynadım, unutulmaz anılar biriktirdim. Şampiyonluklara tanık oldum. Alsancak Stadı’nda en son 2014 yılında 3-0 kazandığımız Pazarspor maçına gitmiştim, tam yedi yıl olmuş. Yeniden buraya döneceğimiz için çok mutluyum” sözlerini kullandı.

"17 yaşında adım attım"

Alsancak Stadı’nın yeni halini çok beğendiğini ifade eden unutulmaz kaleci Mustafa Güngören ise “Stada adım attığım anda anılarım canlandı. Türkiye Kupası’nda 4-0 kaybettiğimiz PTT maçının rövanşını burada 4-0 kazanmıştık. 17 yaşında bir gençtim o zamanlar. Altınordu formasını 100’den fazla defa giydim ve en çok maçımı da burada oynadım. Alsancak Stadı, gurur duyacağımız bir spor alanı haline gelmiş. İnşallah burada çok çok güzel günler geçireceğiz” diye konuştu.

"İki şampiyonluk yaşadım"

Altınordu’nun 2012-13 ve 2013-2014 sezonlarında kazandığı iki şampiyonlukta pay sahibi olan Sinan Osmanoğlu, “Stadı çok beğendim. Her şey düşünülmüş. Mimarisi harika. İnşallah ilk Süper Lig maçımızı da burada oynamak nasip olur” derken, Ahmet İlhan Özek ise şu ifadelere yer verdi: “Alsancak Stadı’nda bugüne kadar hiç maça çıkmadım ama anlatılanlardan hep etkilendim ve kulübümüz için önemini biliyorum. Bu tarihte statta futbol oynamak istiyorum.”

İzmir futbolunun mabedi

Altınordu Spor Kulübü Derneği adına açıklama yapan Halim Bezircilioğlu, “Alsancak Stadı’nda gençliğimiz geçti. Buraya İzmir futbolunun mabedi gözüyle bakıyorum. Stada girdiğim anda, izlediğim maçlar birer birer gözlerimin önüne geldi. 1924 yılından bu yana maçlarımızı oynadığımız yuvamıza dönüyor olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Alsancak Stadı, bundan sonra da İzmir futboluna hizmet edecek ve unutulmaz açlara ev sahipliği yapacaktır” yorumunu yaptı.

"Nice şampiyonluklar yaşandı"

Alsancak Stadı anılarıyla büyüdüğünü belirten Altınordu CEO’su Barış Orhunbilge “Alsancak Stadı, nice şampiyonlukların yaşandığı yer” diyerek “Buranın yapımında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Alsancak Stadı’nın açılmasıyla bana göre İzmir’de futbol evine dönecek” dedi. Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu “Burada namağlup serileri ve gol rekorlarıyla kazandığımız iki şampiyonluk var. Alsancak Stadı’nda futbol gerçekten büyük keyif verici” diye konuştu.