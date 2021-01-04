Altınordu Balıkesirspor'a takıldı

Haber: Aysun Beykoz
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadele başladığı gibi sona erdi.
Ev sahibi ekipten Sami Satılmış 61. dakikada ikinci sarı kartını görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İki hafta sonra puan alabilen Altınordu puanını 28'e yükseltti.
Galibiyet hasreti 6 maça çıkan 16 puanlı Balıkesirspor ise 14. sırada kaldı.
Altınordu: 0 - Aydeniz Et Balıkesirspor: 0
Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu
Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Gökhan Barcın
Altınordu: Erhan Erentürk, Furkan Metin, Sinan Osmanoğlu, Yusuf Yalçın Arslan, Anıl Doyuran, Sami Satılmış, Oğulcan Ülgün, Rahmi Salih Kaya, Birhan Vatansever (Dk. 83 Tayfun Tatlı), Ahmet İlhan Özek (Dk. 90+2 Ahmet Dereli), Enis Destan (Dk. 63 Hüseyin Altuğ Taş)
Aydeniz Et Balıkesirspor: Vukovic, Batuhan İşçiler, Abdulhamit Yıldız, Birol Parlak (Dk. 83 Doğa İşeri), Berat Aydoğdu, Cumali Bişi (Dk. 83 Nwankwo), Ezeh, İsmail Yüksek, Kethevoama (Dk. 57 Serdar Güncü), Mrsic, Otoo (Dk. 73 Oğuz Han Aynaoğlu)
Kırmızı kart: Dk. 61 Sami Satılmış (Altınordu)
Sarı kartlar: Dk. 30 Mrsic, Dk. 53 Cumali Bişi, Dk. 76 Birol Parlak, Dk. 85 Serdar Güncü (Aydeniz Et Balıkesirspor), Dk. 51 Yusuf Yalçın Arslan, Dk. 61 Ahmet İlhan Özek, Dk. 82 Anıl Doyuran (Altınordu)