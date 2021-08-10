Altınordu bir dünya markası



Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig’in İzmir temsilcisi Altınordu’da yönetimde görev alan Ali Ergöçmez ve Özgür Özgürengin’in istifa etmesinin ardından geçtiğimiz mart ayında yönetime takviye olarak katılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Temsil İcra Kurulu Üyesi Tarkan Batgün, ülkemizde U14-U21 arasındaki yaş gruplarının yüzde 21,7’sinin Altınordu patentli olduğunu aktardı. Bu rakamın bir ikinci lig takımı için dünya rekoru olduğunu kaydetti

Bu oranın bir ikinci lig takımı için dünya rekoru olduğunu ifade eden Batgün, global çapta hiçbir yerde bu kadar fazla oyuncunun olmadığını dile getirdi. A takımlarda da bu oranın düşük olduğunun altını çizen Batgün, Marsilya’da forma giyen Cengiz Ünder, Leicester Cityli Çağlar Söyüncü ve Galatasaray’da futbol oynayan Taylan Antalyalı’nın A Milli Takım düzeyine kadar çıktığını hatırlattı. “Bütün dünyada ne kadar bilinirlik olursa ihracat o kadar fazla olur” diyen Batgün, “Altınordu’nun amaçlarından birincisi spor ve futbol kültürünü sevdirmek, ikincisi oyuncu gelişimine katkı sağlamaktır. Üçüncü amaç ise dünyanın ilk 5 ligine olabildiğince oyuncu ihraç etmektir. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan’ın Athletic Bilbao modelini benimseyerek oluşturduğu bu yapı, inanılmaz derecede scouting ve data kullanımına sahip. Dünyanın birçok yerine gittim. Benim için Aspire Academy Qatar birinci, Ajax Akademi ikinci, Altınordu Futbol Akademisi üçüncüdür” diye konuştu.

Özel turnuva projelerinin olduğunu aktaran Batgün, “Altınordu, uluslararası iletişim dönemine geçiş yaptı. Uluslararası pazarlama ve satıştaki tecrübelerimizi scouting ve maç analiz alanındaki uzmanlığımız ile birleştirdik. Dünyanın en önemli teknolojileriyle bilgi merkezi oluşturuyoruz” dedi. Batgün sözlerini şu şekilde noktaladı : “Bir ikinci lig takımının yayılımı bakımından futbol okulu adedi için de dünya rekoruna sahibiz. Kalben, mental ve düşünce olarak bu yapının arkasında durmayı sosyal sorumluluk projesi olarak görüyoruz. Bu yapının ülke futbolumuzun oyuncu ihracına katkı vermesi en büyük mutluluğumuz.”