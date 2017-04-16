Haber: Ceylan Beykoz
Yayıncı kuruluştan alınan bilgiye göre ligin 28.haftasında oynanacak olan maçların naklen yayın akışı şöyle:
18 Nisan Salı
13.00: Bandırmaspor-Göztepespor (TRT Spor)
15.30: Sivasspor-Ümraniyespor (TRT Spor)
17.30: A.Demirspor-Giresunspor (TRT Avaz)
18.30: E.Y.Malatyaspor-Eskişehirspor (TRT Spor)
19 Nisan Çarşamba
13.30: Altınordu A.Ş.-Boluspor (TRT Spor)
16.00: Denizlispor-Şanlıurfaspor (TRT Spor)
16.00: Mersin İdmanyurdu-Elazığspor (TRT Avaz)
18.00: Samsunspor-Manisaspor (TRT Spor)
20 Nisan Perşembe
17.30: G.Antep B.Ş.B.-Balıkesirspor ( TRT Spor )
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