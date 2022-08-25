Altınordu, Boluspor maçına iddialı hazırlanıyor

Haber: Uğur Balaban

Altınordu takımının tecrübeli oyuncularından Erdi Dikmen, ligin daha çok başı olduğunu belirterek, “İki hafta geride kaldı. Her takımın lige kötü başlangıç yapma hakkı var. Asıl önemlisi bundan sonra ne yapacağımız. Boluspor deplasmanında kazanarak güzel bir seri başlatmak istiyoruz. Geçen yıldan ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstermiştik" dedi.

Altınordu’nun genç oyuncularından Emircan Gürlük de Boluspor ile oynayacakları karşılaşma hakkında şunları ifade etti:

“Lige iyi başlamak istiyorduk fakat olmadı. Boluspor maçı ile yeni başlangıç yapmak istiyoruz. Bu hafta çok iyi çalıştık. Boluspor’u deplasmanda mağlup edip üç puanı hanemize yazdıracağız." Genç futbolcu, oyun olarak herhangi bir problemlerinin bulunmadığını ifade ederek, “Savunma anlamında golü önlemeyi başaramıyoruz. Çalışmalarımızda onun üzerinde durduk. Bolu deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 25 Ağustos 2022, 16:38